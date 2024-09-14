　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

明年「媒體宣導費」預算暴增65%　李彥秀嗆：賴清德買媒體、養網軍

▲國民黨立委李彥秀。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

中央政府明年度總預算案審查在即，國民黨立委李彥秀今（14日）指出，賴政府在「媒體政策及業務宣導費」的預算，總計編列14.9億餘元，相比去年增加了5.9億元，等同暴漲65％，此外，立院預算中心警告，連續3年的得標廠商採「限制型招標」居多，而且「得標廠商集中度甚高」，她怒批賴清德根本就是用人民的血汗錢，養聽民進黨話的媒體、網軍。

李彥秀提到，根據行政院送至立法院的預算書顯示，明年中央政府「媒體政策及業務宣導費」總計編列14.9億餘元，比今年媒體宣導預算增加了5.9億元，漲幅高達65％。

編列近15億元是什麼概念？李彥秀舉例，高雄市國中小校園營養午餐一年的補助經費為1.5億元，所以說，中央政府1年花在買媒體的費用，可以讓高雄的孩子吃10年的營養午餐。

李彥秀直言，更離譜的是，2025年度中央政府總預算歲出的部分成長9.2%，今年前七個月全國勞工經常性薪資成長2.6%，但2025年媒體宣傳費用卻成長65％，換句話說，這是整體歲出成長率的7倍，是勞工薪資成長率的25倍，她痛批，民進黨政府真的是「花錢不手軟、洗腦不心軟、黑心不腿軟」。

李彥秀提及，2019年賴清德與前總統蔡英文黨內初選，殺到刀刀見骨，賴清德高喊「請總統的網軍停止攻擊我」，2022年縣市長選舉民進黨慘敗，綠營網軍側翼被列為三大戰犯之一。

但是，李彥秀認為，賴清德當選總統，戴上權力的魔戒，馬上「加倍奉還」，繼續吸人民的血、花人民的錢、洗人民的腦，不然，為什麼2025年「媒體政策及業務宣導費」預算要增加近6億？成長幅度高達65％？

李彥秀進一步說明，其實原因很簡單，因為2026九合一選舉即將到來，賴清德黨內黨外全面開戰，執政像是無頭蒼蠅亂無章法，連「經濟綠」都看不下去了，發表公開聲明洗賴政府的臉，因此，採買媒體、豢養網軍、收編名嘴，大筆一揮、預算一編，馬上就是選舉「即戰力」。

此外，李彥秀表示，立院預算中心也警告，連續三年的得標廠商採「限制型招標」居多，而且「得標廠商集中度甚高」，根本就是用人民的血汗錢，養聽民進黨話的媒體。

李彥秀直言，賴清德的策略就是「胡蘿蔔與棒子」，聽話的友軍，就有預算可以分配，不聽話的對手，就有側翼可以攻擊，用國家機器、用人民血汗打造一個「綠檢媒獨（獨立機關）」的禁衛軍、血滴子。

最後，李彥秀提醒賴清德，不要低估台灣人民的判斷，不要污辱台灣人民的智慧，也不要低估在野黨為人民看緊荷包的決心。

ET快訊
歐陽妮妮結婚3月宣布懷孕　歐陽娜娜感動哭：我跟娣娣當阿姨了
年薪260萬！　竹科女工程師淪上司小三
2025超高齡社會來臨　台灣準備好了嗎？
快訊／雨彈狂炸！市場天花板坍塌　攤商：不用做生意了
快訊／歐陽妮妮宣布懷孕了！
快訊／恐怖瞬間曝！兒子墜樓亡　女兒趕回家媽媽才知
快訊／大雷雨強灌「台中機場暫停地面作業」　航班延誤
「王陽明到底在邱什麼」酷炫忍很久全說了：不懂　釣出本尊回應了
史上最慘！　U23中華隊確定第八名作收
紅色薄紗睡衣女墜樓　摔落鐵皮屋頂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北檢分案查洩密　民眾黨：選擇性辦案難杜悠悠之口

幕後／柯文哲涉弊案衝擊藍綠白版圖　小草四散成「第三勢力」再起生機

明年「媒體宣導費」預算暴增65%　藍委嗆：賴清德買媒體、養網軍

介文汲、蕭旭岑控「AIT關切柯文哲案」　AIT打臉：不介入台灣司法

陸男寧波駕船衝到林口！陸委會：不鼓勵非法進入我國

賴政府「水電預算」暴增22.5％　藍委：刪減！花公帑吹冷氣不手軟

藍控賴政府「宣傳費」暴增養網軍　綠解釋用途反酸：被抓到的都國民黨

黃景茂列被告後交保　林亮君曝關鍵公文：幫京華城爭取時效？

民調曝28.6%認柯文哲遭政治迫害　林濁水：小草的問題恐怕不簡單

柯文哲拚無罪可用這一招！　謝龍介曝：最高戰略在法院攻防

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

正妹Coser豔陽穿橡膠裝1hr 　「汗積成水球」脫下流成一攤

情侶「孵蛋器」助興裸體墜樓亡 女友送辦 ｜20240913 ET午間新聞

《延禧攻略》吳謹言宣布結婚！　「今天領證」嫁給小2歲洪堯

陸男旅美行李被用丟的！　無奈嘆：對亞洲人態度差

邦喬飛拍MV意外救人一命　成功勸阻跳橋女

8歲孫流利台語碎唸阿公　幫洗碗邊罵：你很忙喔？

7歲妹獨自辦理Check in　流利義大利語和員工對談

十盛新品華麗登場！限定乳牛杯、1公升十勝鮮乳等你帶回家

S.H.E出道23年「被拱合體唱大巨蛋」　Selina：唱給兒子聽就心滿意足了

北檢分案查洩密　民眾黨：選擇性辦案難杜悠悠之口

幕後／柯文哲涉弊案衝擊藍綠白版圖　小草四散成「第三勢力」再起生機

明年「媒體宣導費」預算暴增65%　藍委嗆：賴清德買媒體、養網軍

介文汲、蕭旭岑控「AIT關切柯文哲案」　AIT打臉：不介入台灣司法

陸男寧波駕船衝到林口！陸委會：不鼓勵非法進入我國

賴政府「水電預算」暴增22.5％　藍委：刪減！花公帑吹冷氣不手軟

藍控賴政府「宣傳費」暴增養網軍　綠解釋用途反酸：被抓到的都國民黨

黃景茂列被告後交保　林亮君曝關鍵公文：幫京華城爭取時效？

民調曝28.6%認柯文哲遭政治迫害　林濁水：小草的問題恐怕不簡單

柯文哲拚無罪可用這一招！　謝龍介曝：最高戰略在法院攻防

ETF規模破千億+1 ！00713跨門檻　一表看8家盛況

北檢分案查洩密　民眾黨：選擇性辦案難杜悠悠之口

陸8月失業率上升0.1%　官員：畢業生進入勞動市場

中秋倍思親　雲林二監懇親活動...受刑人洗腳謝母恩

歐陽妮妮嫁張書豪3月宣布懷孕！　歐陽娜娜感動哭：我跟娣娣當阿姨了

投資飆股慘被騙230萬　車手也是被害人「應徵快遞變共犯」

幕後／柯文哲涉弊案衝擊藍綠白版圖　小草四散成「第三勢力」再起生機

貸不到先租屋　高雄最熱門租屋區6000元有找

調酒控激推！中山區4.8星海島風酒吧　招牌「茶味特調」一喝上癮

高獲利必詐騙！枋寮分局長帶領宣導團隊　走進獅子鄉辦詐騙座談會

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

政治熱門新聞

于北辰被爆超領退休俸　退輔會回應

邱毅：「那個人」是民眾黨最大內鬼

這縣市大撒幣10億！每人領「經濟振興券3000元」

鍾小平連說2次沒追她　曾姸潔曝私訊

四叉貓曝：白營議員開始抓容積400％以上建案

柯文哲拚無罪可用這一招！　謝龍介曝：最高戰略在法院攻防

柯志恩民調輾壓綠營5戰將　網點名黃捷參戰

高雄選戰民調綠不敵柯志恩「2黑馬被點名」　許智傑：若他們願意是好事

幕後／大法官提名「2人選」綠也有疑慮　藍綠「棋路」已成：就是不會過

被控是京華城案藏鏡人　蔡壁如回應

憲兵指揮部官網遭「親俄駭客」攻擊！

黃國昌指賴清德要摧毀站出來反抗的人　要小草集結「新政治不潰散」

21架次共機、6艘共艦擾台　空軍調派IDF、F-16分擔幻象停飛缺口

民調曝28.6%認柯文哲遭政治迫害　林濁水：小草的問題恐怕不簡單

更多熱門

相關新聞

賴政府「水電預算」暴增22.5％　藍委：刪減！花公帑吹冷氣不手軟

賴政府「水電預算」暴增22.5％　藍委：刪減！花公帑吹冷氣不手軟

賴清德政府上路以來的第一個預算案，即將於立法院的新會期審議。對此，國民黨立委許宇甄今（14日）指出，台電4月調漲電費5％至10％，但明年賴政府「水電費」的預算編列，卻暴增22.5％，她開轟，賴政府花納稅人的錢吹冷氣完全不手軟，並揚言要刪減。

明年「媒體宣導」預算遽增65.4％　她批：賴清德養網軍大內宣？

明年「媒體宣導」預算遽增65.4％　她批：賴清德養網軍大內宣？

首度主持三軍士官新生開學　賴清德：持續推動改革讓國軍戰力更強

首度主持三軍士官新生開學　賴清德：持續推動改革讓國軍戰力更強

薪資成長打敗通膨？李彥秀曝隱憂　「7成勞工領不到平均薪資」

薪資成長打敗通膨？李彥秀曝隱憂　「7成勞工領不到平均薪資」

台灣民意基金會民調／54.6%不認柯文哲受政治迫害　「年輕小草」失守

台灣民意基金會民調／54.6%不認柯文哲受政治迫害　「年輕小草」失守

關鍵字：

賴清德李彥秀總預算

讀者迴響

熱門新聞

全裸情侶玩泡泡浴墜樓亡　家長驚：乖乖女竟抽大麻

大蛇丸女友被酸「看上錢和房」他21字護愛

于北辰被爆超領退休俸　退輔會回應

成吉思汗客人遭壓頸　館長直播回應了

年輕人妻私處長痘痘！擦藥膏爛整片1年就過世

LINE「打2字」比已讀不回敷衍　一票年輕人愛講　

國光女神「飯店陽台濕吻男友」全被拍

《原子少年》成員爆渣男！網紅女友淚揭5女受害

即／高雄驚傳墜樓　母女17樓墜下雙亡

彰化藍營戰將貪污1208萬　當鎮長「10天圖利1.9億」

葡吉3產品過期挨轟黑心！老闆：根本沒開封

快訊／雨區擴大「14縣市大雨特報」　半個台灣中獎

邱毅：「那個人」是民眾黨最大內鬼

快訊／歐陽妮妮宣布懷孕了！

沒有炫富感！2位TYR出國狂拍片卻看不膩

更多

最夯影音

更多

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

正妹Coser豔陽穿橡膠裝1hr 　「汗積成水球」脫下流成一攤

情侶「孵蛋器」助興裸體墜樓亡 女友送辦 ｜20240913 ET午間新聞

《延禧攻略》吳謹言宣布結婚！　「今天領證」嫁給小2歲洪堯

陸男旅美行李被用丟的！　無奈嘆：對亞洲人態度差

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面