明年「媒體宣導費」預算暴增65%　藍委嗆：賴清德買媒體、養網軍

▲國民黨立委李彥秀。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

中央政府明年度總預算案審查在即，國民黨立委李彥秀今（14日）指出，賴政府在「媒體政策及業務宣導費」的預算，總計編列14.9億餘元，相比去年增加了5.9億元，等同暴漲65％，此外，立院預算中心警告，連續3年的得標廠商採「限制型招標」居多，而且「得標廠商集中度甚高」，她怒批賴清德根本就是用人民的血汗錢，養聽民進黨話的媒體、網軍。

李彥秀提到，根據行政院送至立法院的預算書顯示，明年中央政府「媒體政策及業務宣導費」總計編列14.9億餘元，比今年媒體宣導預算增加了5.9億元，漲幅高達65％。

編列近15億元是什麼概念？李彥秀舉例，高雄市國中小校園營養午餐一年的補助經費為1.5億元，所以說，中央政府1年花在買媒體的費用，可以讓高雄的孩子吃10年的營養午餐。

李彥秀直言，更離譜的是，2025年度中央政府總預算歲出的部分成長9.2%，今年前七個月全國勞工經常性薪資成長2.6%，但2025年媒體宣傳費用卻成長65％，換句話說，這是整體歲出成長率的7倍，是勞工薪資成長率的25倍，她痛批，民進黨政府真的是「花錢不手軟、洗腦不心軟、黑心不腿軟」。

李彥秀提及，2019年賴清德與前總統蔡英文黨內初選，殺到刀刀見骨，賴清德高喊「請總統的網軍停止攻擊我」，2022年縣市長選舉民進黨慘敗，綠營網軍側翼被列為三大戰犯之一。

但是，李彥秀認為，賴清德當選總統，戴上權力的魔戒，馬上「加倍奉還」，繼續吸人民的血、花人民的錢、洗人民的腦，不然，為什麼2025年「媒體政策及業務宣導費」預算要增加近6億？成長幅度高達65％？

李彥秀進一步說明，其實原因很簡單，因為2026九合一選舉即將到來，賴清德黨內黨外全面開戰，執政像是無頭蒼蠅亂無章法，連「經濟綠」都看不下去了，發表公開聲明洗賴政府的臉，因此，採買媒體、豢養網軍、收編名嘴，大筆一揮、預算一編，馬上就是選舉「即戰力」。

此外，李彥秀表示，立院預算中心也警告，連續三年的得標廠商採「限制型招標」居多，而且「得標廠商集中度甚高」，根本就是用人民的血汗錢，養聽民進黨話的媒體。

李彥秀直言，賴清德的策略就是「胡蘿蔔與棒子」，聽話的友軍，就有預算可以分配，不聽話的對手，就有側翼可以攻擊，用國家機器、用人民血汗打造一個「綠檢媒獨（獨立機關）」的禁衛軍、血滴子。

最後，李彥秀提醒賴清德，不要低估台灣人民的判斷，不要污辱台灣人民的智慧，也不要低估在野黨為人民看緊荷包的決心。