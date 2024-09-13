明年「媒體宣導」預算遽增65.4％　她批：賴清德養網軍大內宣？

▲國民黨立委許宇甄。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院新會期即將展開，本會期預計審議2025年中央政府總預算案，同時，這也將是賴清德政府上路以來，第一個提出的年度預算案。不過，國民黨立委許宇甄今（13日）指出，賴政府在2025年度「媒體政策及業務宣導」的預算中，編列14億9288萬元經費，比2024年度的9億226萬元，暴增5億9千萬元，增加幅度高達65.4%，為此，她怒批，新增的經費是要養網軍，幫賴政府大內宣？

許宇甄提到，賴政府2025年度「媒體政策及業務宣導」編列14億9288萬元經費，查看2024年度，該經費編列9億226萬元，2025年度經費暴增5億9千萬元，增加幅度高達65.4%。

許宇甄指出，民進黨自2016年執政以後，屢傳以政府標案形式，將媒體採購、宣傳案發包給特定媒體，維持媒體側翼運作與合作關係，她不禁質疑，新增的經費是不是又要留給特定媒體，幫賴政府大內宣？攻擊特定政黨？

許宇甄認為，賴清德才剛上任，沒有做好應有的管控，放任行政部門恣意濫編大內宣經費，是不是要拿國家資源挹注網軍？2019年賴清德跟蔡英文在黨內總統初選殺到刀刀見骨，賴清德曾多次高喊：「請總統的網軍停止攻擊我」，賴清德掌權後，也想用國家經費豢養網軍帶風向嗎？

針對遽增65.4％的媒體宣導預算，許宇甄不解，若不是想大內宣、養網軍，怎麼會編列如此高的宣傳經費？賴政府沒把錢花在刀口上，這會期審查相關預算時，該刪減的一定刪。

此外，許宇甄也批評，民進黨一天到晚在說第五縱隊，認知作戰，原來最大的認知作戰出資者就是賴政府，各政府部門共編列14.9億多費用，鋪天蓋地，無時無地的，利用各種大眾傳播媒體，自媒體帶風向洗腦民眾，而無視民眾最需要的福利，這樣的政府會是我們真正需要的政府嗎？

許宇甄強調，民進黨執政八年多以來，長期利用媒體過度宣傳，豢養網軍攻擊在野黨、政敵，損害民主制度健康發展，政府本應是媒體監督的對象，不該拿納稅人的錢收買媒體，用媒體塑造形象。

最後，許宇甄直指，政府更不該利用政府預算豢養網軍，刺探網路情報、輿論顛覆、帶風向，政府濫用網軍不僅損害公共信任，更對民主造成傷害，對此問題，國民黨一定會嚴格監督，不該給的預算一塊錢都不會給。