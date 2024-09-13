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租民宅當製毒工廠6人起訴　查獲30kg毒品...主嫌「牛哥」還在逃

▲桃園市何姓男子等6人今年2月間在新屋區租用民宅充當K他命製造工廠，經刑事局等單位持地院核發搜索票當場查獲製造工具與多達31,737公克K他命成品。（示意圖／記者沈繼昌翻攝，與本新聞無關）

▲桃園市何姓男子等6人今年2月間在新屋區租用民宅充當K他命製造工廠，經刑事局等單位持地院核發搜索票當場查獲製造工具與多達31,737公克K他命成品。（示意圖／記者沈繼昌翻攝，與本新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市何姓男子等6人，今年2月間聽從綽號「牛哥」男子指示，由楊姓男子在新屋區租用民宅充當K他命製造工廠，並在廠區四周安裝監視系統，以防止警方查緝，經刑事局等警方專案小組報請桃檢指揮偵辦，於今年4月間持地院核發搜索票當場查獲多達31,737公克K他命成品與大批工具，市值逾5000萬元。桃檢調查後，偵結依毒品危害防制條例罪嫌起訴。

檢警調查，26歲的何姓男子、36歲的許姓男子、22歲陳姓男子、24歲潘姓男子、28歲朱姓男子與33歲楊姓男子等人，由年籍不詳綽號「牛哥」男子知悉製造K他命製毒方式，由楊男於今年2月8日向不知情房東，租用位於新屋區某處民宅做為製造K他命工廠，並安裝監視系統、排風扇、脫水機與加熱器等設備，後續再由「牛哥」購買K毒製造原料、製毒器具與添加劑等物，運送至工廠放置。

何於農曆春節期間又招募許、潘、朱與陳男等人在工廠製造K他命，再由何男依照「牛哥」指示之比例，將K他命之先驅原料混合乙醇、氨水等物隔水加熱攪拌，靜置後產生沉澱物與結晶，再脫水瀝乾等方式製造K他命，其餘人則負責搬運原料等工作，刑事局與龍潭警方根據情資成立專案小組，聽從桃檢指揮偵辦，經蒐證完成後，於今年4月26日持桃園地院核發搜索票突檢，再持檢方核發拘票拘捕楊男等人到案，並查扣現場大批製造工具與31,737公克K他命成品，其中成品依黑市價格逾5000萬元。

桃檢複訊時，何男等5人坦承犯行不諱，但同案楊姓男子則否認涉案，警方則提供楊男多次運送加熱鐵架、過濾袋、脫水機等製造器具照片，刑事局亦提供扣得相關證物鑑定報告佐證，檢方認為犯行明確，何姓男子等5人均坦承犯行，楊姓男子則否認涉案，檢方偵結依毒品危害防制條例罪嫌將何姓男子等6人提起公訴，其中何男等5人坦承犯行，檢方具體向法院建請酌減其刑，具體求處7年6月有期徒刑。

至於同案被告楊男，否認犯行且犯後態度不佳，檢方具體向法院具體求處15年重刑，併科罰金500萬元，6人目前均在押中，檢警並將持續追查尚未到案的主嫌「牛哥」。

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