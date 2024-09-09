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女YouTuber遊寮國遭當街「摸屁股」！　拍下噁男鹹豬手全過程

▲▼女YouTuber遊寮國遭當街「摸屁股」！　鏡頭拍下噁男鹹豬手全程。（圖／翻攝自YouTube／iiiyadaaa ）

▲變態先是尾隨Yada，隨後直接伸手襲臀。（圖／翻攝自YouTube／iiiyadaaa，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國女YouTuber「Yada」近日在自己的頻道上發布了一則寮國旅遊影片，其中也記錄了她在當地著名景點遭人襲臀的畫面，隨即引發熱議。然而卻有部分泰國網友認為，她明知寮國危險，卻仍然要到當地遊玩，沒有被綁架已經很幸運。對此，Yada回應道，她和旅伴在出發前已經做好萬全準備，怎知還是被人性騷擾。她強調，未來在旅行時會更加小心。

根據thaiger報導，Yada是泰國著名YouTube頻道「SpriteDer SPD」的成員，她8月25日在自己的個人頻道「iiiyadaaa」上傳了寮國旅遊影片，而標題就直接寫著「第一次來到永珍...就被性騷擾」，目前該段影片已經累計6.6萬次觀看次數。

影片中，Yada與女性旅伴一同造訪寮國永珍的著名景點「凱旋門」。該地標與法國凱旋門相似，但是富有當地特色，於1968年落成。正當Yada和友人在凱旋門前一同對著鏡頭講話時，一名赤裸著上半身的寮國男子突然叼著菸從她背後靠近，隨後伸手摸了Yada的屁股。

Yada嚇得當場尖叫，她的朋友也感到震驚。Yada和她的朋友立刻轉過去惡狠狠地瞪著變態，但是該名男子不但沒有感到害怕，也沒有表現出任何悔意，更沒有道歉，反而若無其事地離開現場。

▲▼女YouTuber遊寮國遭當街「摸屁股」！　鏡頭拍下噁男鹹豬手全程。（圖／翻攝自YouTube／iiiyadaaa ）

▲▼女YouTuber遊寮國遭當街「摸屁股」！　鏡頭拍下噁男鹹豬手全程。（圖／翻攝自YouTube／iiiyadaaa ）

受到驚嚇的Yada和朋友隨即快步逃離現場，從影片中還可以看到，Yada不時回頭，深怕變態又會跟上。隨後Yada對著鏡頭解釋說，那名男子拍打了她的臀部。

對此，網友們的反應卻十分兩極，大多數網友對Yada表達關心，但也有另一派網友認為，Yada的行為是將自己置於危險之中，因為她明知道寮國這麼危險，卻還是到那裡旅遊，且同行也沒有男子隨行。

寮國網友則是難過表示，「我很遺憾，來寮國的遊客遇到這種事。我必須承認，這樣的事件真的很傷害寮國的旅遊形象。」

Yada隨後也針對負面評論作出回應。她表示，自己深知到寮國旅遊的潛在風險，因此行前仔細規劃了所有行程，和朋友也全程保持警惕，並採取了安全預防措施，只前往她們認為安全的地點，沒想到事情還是發生了。她最後感謝粉絲們的關心，並承諾未來旅遊時會更加謹慎。

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