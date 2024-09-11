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台灣領空「過路費」擬調漲3500元　最快今年底實施

▲▼大韓航空載az疫苗來台。（圖／記者張榮恩攝）

▲過境航路服務費擬從現行1萬元調漲為1萬3500元，預計今年底實施。（圖／記者張榮恩攝）

記者蔡亞樺／台北報導

台北飛航情報區目前針對過境航班收取每架次1萬元的「過境航路服務費」，俗稱過路費，17年未調漲，近年來因疫情跟設備更新等狀況出現虧損，交通部今（11日）預告修正草案，過境航路服務費擬調漲為1萬3500元、漲幅約35%，預計今年底實施。

航班經過他國飛航情報區時，塔台會提供飛航情報區的飛航指引，都會向航班收取「過境航路服務費」。台灣地理位置佳，飛航管制服務達國際水準，不少外籍航空公司都選擇到台灣過境，2018年過境航路服務費達到22.3億元，2019年達到24億元，創下新高。

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2020年初爆發COVID-19（冠狀病毒疾病）疫情，各國採取嚴格邊境管制，全球航班銳減，2021年過境航路服務費收入較2019年衰退73%。疫後全球航空復甦，2023年過境航路服務費收入逐漸恢復，但仍未達至疫情前，依舊呈現虧損。

交通部今預告修正「使用國營航空站助航設備及相關設施收費標準」草案，鑑於台北飛航情報區維持營運所需成本外，仍需定期規劃汰換相關系統及設備，包含監視、助航設施、機場燈光、陸空無線電，以及航管、氣象、情報、通信等系統，以確保空運安全、永續與韌性。

該草案指出，為反映提供過境航路飛航服務相關成本增加，確保本區飛航服務的良好品質，修正過境航路服務費，從現行1萬元調漲為1萬3500元。交通部表示，預告期60天，將蒐集各界意見，若作業程序順利的話，預計今年底發布實施。

民航局則表示，台北飛航情報區的過境服務費已17年未曾調整，且仍持續增添及更新系統與設備，因長期未調整，目前台北飛航情報區收取的過境服務費，相較鄰區或東亞多數飛航情報區，均低廉許多。

民航局表示，經蒐集各方資料，參考鄰區情況，民航局已召開說明會說明調整緣由並蒐集各方意見。此案目前已由交通部預告中，預告期滿後，民航局會儘速完成法制及行政程序並確認實施日期。

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