　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

SpaceX寫下歷史　完成史上首次民間「太空漫步」影片曝光

▲▼SpaceX創造歷史 完成史上首次民間太空漫步。（圖／翻攝自SpaceX直播）

▲SpaceX完成史上首次民間太空漫步任務。（圖／翻攝自SpaceX直播）

文／中央社

太空探索科技公司12日的網路直播顯示，執行「北極星黎明」任務的太空人依計畫完成史上首趟民間太空漫步任務。美國國家航空暨太空總署指出，此舉象徵商業太空產業一大躍進。

法新社報導，太空探索科技公司（SpaceX）在社群媒體X平台發文慶賀說：「北極星黎明（Polaris Dawn）太空漫步任務現已完成。這是第一次由搭乘商業太空船的商業太空人完成的太空漫步！」

美國國家航空暨太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）也在X平台寫道：「今天的成功象徵商業太空產業和NASA打造充滿活力美國太空經濟的長期目標，向前大躍進。」

路透社報導，搭乘SpaceX乘龍號（Crew Dragon）太空船的4位沒有受過專業訓練的太空人今天在距離地球700公里高度，展開史上首趟民間太空漫步任務，透過繫繩步入太空。

現年41歲的億萬富翁企業家艾薩克曼（Jared Isaacman）於美東時間今天上午6時52分（台灣時間晚間6時52分）率先離開太空船，30歲的SpaceX工程師吉利斯（Sarah Gillis）後來也進入太空，成為最早進行這種太空旅行不具官方身分的兩位太空人。他們所有行動都在SpaceX網站上直播。

展開太空漫步前，太空艙完全減壓，4位太空人只能仰賴身上的SpaceX新款輕薄太空衣來供氧，氧氣來自連接太空艙的氧氣管。

今天的太空漫步進行33分鐘25秒，不過加上準備工作和安全完成任務有關程序共耗時約兩小時。任務目標還包括測試新款太空衣設計及太空艙操作等。

乘龍號10日破曉前從佛羅里達州升空，艾薩克曼、吉利斯、50歲退役美國空軍中校波蒂特（Scott Poteet）、38歲SpaceX工程師梅農（Anna Menon）後來隨著這艘太空船以橢圓形軌道繞行地球。

艾薩克曼、吉利斯進行太空漫步期間，梅農與波蒂特留在太空艙內。

這是美國億萬富翁馬斯克（Elon Musk）的SpaceX為突破商業太空飛行界限所做的最新、也最高風險的嘗試。過去只有政府旗下太空人在經過多年訓練後，曾完成太空漫步壯舉。

ET快訊
中信金5大聲明　「新光金第二波公開收購價不縮水」
台南知名烘焙坊　遭棄單1100盒蛋黃酥
不二糕餅被控「蛋黃酥有蟑螂」！商品來源曝光
正妹直播主被瘋猜是大蛇丸女友！　本尊：抱歉各位

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

SpaceX寫下歷史　完成史上首次民間「太空漫步」影片曝光

微軟又爆大規模當機！官方回應了

泰北爆發近30年最嚴重洪災！清萊國際機場取消所有航班

摩羯重創越南「226人死亡」！山區爆發土石流

台灣詐騙進軍日本！3台人冒充警察　騙走老翁2600萬黃金

泰僧僱人潑糞洩恨！　老住持遇襲「全身灼燒」竟被淋硫酸

6年前受困美人洞！足球教練再遇洪災　爬屋頂求救：別再發生第3次了

乾眼症不用再滴眼藥水！　最新研究：「笑聲療法」一樣有效

不滿女兒談戀愛！韓國媽媽躲電線桿「持刀砍殺」　14歲少年重傷送醫

大阪抽水站爆炸　恐怖影片曝光！發出巨響震碎玻璃與車輛

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

追柯文哲金流 神秘保險箱搜出百萬現金 ｜20240912 ET午間新聞精華

「我們家都是正當清白的錢」　陳佩琪曝1628萬5筆金流來源

台遊客被外籍漁工鬼上身 跪地哭求王爺「帶我回家」

陳佩琪自揭保險箱裝什麼！怨檢廉特別交代「不可外傳」

曝柯文哲4300萬商辦明細　陳佩琪「思慮不周」：對民眾黨很抱歉

一年去ATM 10次「很奇怪嗎？」　陳佩琪批檢調硬要聯結京華城

NewJeans「4大指控」槓上HYBE！　「Hanni遭排擠」：我們做錯什麼？

SpaceX寫下歷史　完成史上首次民間「太空漫步」影片曝光

微軟又爆大規模當機！官方回應了

泰北爆發近30年最嚴重洪災！清萊國際機場取消所有航班

摩羯重創越南「226人死亡」！山區爆發土石流

台灣詐騙進軍日本！3台人冒充警察　騙走老翁2600萬黃金

泰僧僱人潑糞洩恨！　老住持遇襲「全身灼燒」竟被淋硫酸

6年前受困美人洞！足球教練再遇洪災　爬屋頂求救：別再發生第3次了

乾眼症不用再滴眼藥水！　最新研究：「笑聲療法」一樣有效

不滿女兒談戀愛！韓國媽媽躲電線桿「持刀砍殺」　14歲少年重傷送醫

大阪抽水站爆炸　恐怖影片曝光！發出巨響震碎玻璃與車輛

高雄科大「課堂規定」超奇葩！內容曝光8千人笑噴：教授好厲害

親俄駭客「攻擊台灣」背景曝光！台企頻遭打擊　台積電曾損失25億

快訊／台中男「鬼切」跨雙黃線左轉！母載6歲兒迎面猛撞　3傷送醫

SpaceX寫下歷史　完成史上首次民間「太空漫步」影片曝光

陳佩琪稱柯文哲2018選舉「結餘230萬」！柯昱安打臉：是倒虧60萬

通路商同步官網開放預購iPhone 16　殺紅眼祭「買新機再抽一隻」

IU演唱會遭要求取消！因孫興慜擔憂「草地狀態影響比賽」兩派戰翻

日本千葉商科大學師生參訪桃園市圖總館　進行國際交流

道奇「710匹狂暴休旅車特別版」亮相！霸氣全尺寸極速上看290KM

減重初學者好上手！營養師傳授「做三休一瘦身法」　

輪胎失壓硬要開！　燒成風火輪慘變廢鐵

國際熱門新聞

日本3台人冒充警察　騙走老翁2600萬黃金

微軟又爆大規模當機！官方回應了

SpaceX創造歷史　史上首次民間太空漫步

台女遊日悍嗆陸客「滾回中國」爆衝突！

泰北洪災蔓延　清萊國際機場取消所有航班

摩羯重創越南　已致226人死亡

人妻探監　遭扒光搜身、醫性侵

泰理髮師看GG大小收費　獨特價格表爆紅

研究：大笑治乾眼症和滴眼藥水一樣有效

6年前受困美人洞！足球教練再遇洪災逃到屋頂

不滿女兒談戀愛！韓國媽媽「持刀砍殺」少年

3台灣人在柬埔寨遭逮　年齡、長相曝光

櫻花妹「無碼擠奶片」爆紅！

女師「秀駱駝蹄」把男學生誘上床

更多熱門

相關新聞

SpaceX將創歷史　首次民間太空漫步

SpaceX將創歷史　首次民間太空漫步

美國SpaceX展開為期5天的任務「北極星黎明」（Polaris Dawn），把4位民間太空人送到范艾倫輻射帶（Van Allen radiation belt）進行多項實驗，包括預計12日登場的史上首次民間「太空漫步」。

人類首次商業太空漫步　SpaceX載4人成功升空

人類首次商業太空漫步　SpaceX載4人成功升空

移居火星不是夢！馬斯克曝2028可載人升空

移居火星不是夢！馬斯克曝2028可載人升空

金手套老將轉戰太空人初登場！

金手套老將轉戰太空人初登場！

艾瓦瑞茲3響砲！　助太空人獲勝

艾瓦瑞茲3響砲！　助太空人獲勝

關鍵字：

SpaceX太空人

讀者迴響

熱門新聞

《戲說》83歲男星離世…生前唯一交代曝光

「小沈1500」有行程怎見沈慶京？柯文哲這樣回

獨／陳佩琪曝1628萬「5大筆金流」來源

雲林晚間恐怖車禍！駕駛撞進超商玻璃碎滿地

正妹直播主被瘋猜是大蛇丸女友

不二糕餅被控「蛋黃酥有蟑螂」！商品來源曝

2.5萬料理網紅遭輾斃！監理站換車牌命喪輪下

中信金5大聲明　「新光金第二波公開收購價不縮水」

獨／怨檢廉交代不可外傳卻登媒體　陳佩琪自揭保險箱裝了些什麼

政府發錢最高2萬　符合3條件都能領

李珠珢「IG中華民國國旗在首頁」網暈：帶種

iPhone 16明起開始預購！搶購攻略大公開

IU演唱會遭要求取消！因孫興慜一句話

陳佩琪公開4300萬明細　她一看曝「兩大疑點」

女記者遭諷陪睡怒告蔡正元！！邱毅：自取其辱

更多

最夯影音

更多

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

追柯文哲金流 神秘保險箱搜出百萬現金 ｜20240912 ET午間新聞精華

「我們家都是正當清白的錢」　陳佩琪曝1628萬5筆金流來源

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面