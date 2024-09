SpaceX寫下歷史　完成史上首次民間「太空漫步」影片曝光

▲SpaceX完成史上首次民間太空漫步任務。(圖/翻攝自SpaceX直播)

文/中央社

太空探索科技公司12日的網路直播顯示,執行「北極星黎明」任務的太空人依計畫完成史上首趟民間太空漫步任務。美國國家航空暨太空總署指出,此舉象徵商業太空產業一大躍進。

法新社報導,太空探索科技公司(SpaceX)在社群媒體X平台發文慶賀說:「北極星黎明(Polaris Dawn)太空漫步任務現已完成。這是第一次由搭乘商業太空船的商業太空人完成的太空漫步!」

美國國家航空暨太空總署(NASA)署長尼爾森(Bill Nelson)也在X平台寫道:「今天的成功象徵商業太空產業和NASA打造充滿活力美國太空經濟的長期目標,向前大躍進。」

路透社報導,搭乘SpaceX乘龍號(Crew Dragon)太空船的4位沒有受過專業訓練的太空人今天在距離地球700公里高度,展開史上首趟民間太空漫步任務,透過繫繩步入太空。

現年41歲的億萬富翁企業家艾薩克曼(Jared Isaacman)於美東時間今天上午6時52分(台灣時間晚間6時52分)率先離開太空船,30歲的SpaceX工程師吉利斯(Sarah Gillis)後來也進入太空,成為最早進行這種太空旅行不具官方身分的兩位太空人。他們所有行動都在SpaceX網站上直播。

展開太空漫步前,太空艙完全減壓,4位太空人只能仰賴身上的SpaceX新款輕薄太空衣來供氧,氧氣來自連接太空艙的氧氣管。

今天的太空漫步進行33分鐘25秒,不過加上準備工作和安全完成任務有關程序共耗時約兩小時。任務目標還包括測試新款太空衣設計及太空艙操作等。

乘龍號10日破曉前從佛羅里達州升空,艾薩克曼、吉利斯、50歲退役美國空軍中校波蒂特(Scott Poteet)、38歲SpaceX工程師梅農(Anna Menon)後來隨著這艘太空船以橢圓形軌道繞行地球。

艾薩克曼、吉利斯進行太空漫步期間,梅農與波蒂特留在太空艙內。

這是美國億萬富翁馬斯克(Elon Musk)的SpaceX為突破商業太空飛行界限所做的最新、也最高風險的嘗試。過去只有政府旗下太空人在經過多年訓練後,曾完成太空漫步壯舉。

Commander @rookisaacman has egressed Dragon and is going through the first of three suit mobility tests that will test overall hand body control, vertical movement with Skywalker, and foot restraint pic.twitter.com/XATJQhLuIZ