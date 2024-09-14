OL與人夫同事搞曖妹「親嘴還抱抱」　裝無辜被打臉...要賠15萬

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

任職同一公司吳姓女子與潘姓男子，發生擁抱及親嘴等親密行為，被潘的太太發現，對吳女提出侵權行為損害賠償80萬元，屏東地方法院審理時，吳女否認出現逾越行為，表示自己知道潘已婚後就刻意保持距離，但法院根據兩人LINE對話訊息及吳男悔過書，判決吳女必須賠償潘妻15萬元，可上訴。

潘妻主張與潘男於2010年7月結婚，婚後育一子女，不料先生於去年10月下旬及11月中旬，與吳女發生超過一般男女正常交往分際之曖昧關係，並交往成為男女朋友，出現擁抱及親嘴等親密行為，不法侵害她的配偶關係之身分，致精神上蒙受重大痛苦，請求賠償80萬元賠償。

法院審理時，吳女指自己與潘男只為同公司工作之普通同事，2人既非男女朋友，亦無曖昧關係。潘雖曾對她表示愛意，但被她拒絕；期間潘曾有1、2次向她表示要對她為擁抱及親吻，亦經她拒絕，然其竟未經她的同意，擅自對她擁抱及親吻行為。

其中，她於對方第1次為前開行為時，認其非故意，故未報警或向主管報告；第2次為前開行為時，她雖認其為故意，但選擇隱忍，之後則避免與其接觸，因此對方擅自擁抱及親吻伊，均違反伊之意願。且知悉對方已婚後，因此於平日互動時，均與之刻意保持距離，並無侵害潘妻的配偶關係。

法院調查，發現吳女與潘男LINE對話紀錄，語氣親暱，互相提醒對方「路上小心」、「注意安全」，且互相傳送愛心圖案，吳女更曾傳送「早點回家ㄛ(愛心圖案)」、「期待明天吧」，不要調皮」等訊息予潘男，足見兩人間互相存有情愫，其互動已逾一般同事或友人之交往分際。

另潘男曾簽立悔過書給其妻，內容：「我本人潘在2023年10月到11月間，這段時間做了對不起老婆和小孩的事情，在公司和別的女生有戀情，其間有做抱抱及親嘴行為，對此深感抱歉，也非常愧疚，同時希望能得到老婆和小孩以及家人們的原諒。我保證以後不會再和對方有任何聯繫」等語，可見兩人有踰越一般男女交往分際之行為，判決吳女必須賠償15萬元。