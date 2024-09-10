受刑人對管理人員罵粗話、丟草蓆　判刑4月+判拘40天

▲屏東看守所鄭姓受刑人妨害公務罪遭判刑 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東看守所鄭姓受刑人在該看守所內醫舍走道候診時，對中央台人員咆哮、以台語粗話辱罵，被移送法辦起訴；屏東地方法院依妨害公務罪判處有期徒刑4月；又於公務員依法執行職務時當場侮辱，處拘役40天，均可易科罰金，以1000元折算一日。

判決書表示，鄭姓受刑人於其於111年11月28日早上，在看守所醫舍走道候診時，明知該所中央台呂姓主任等人為依法執行職務之公務員，職司受刑人戒護工作、生活紀律管理及舍房秩序維持等，自認向呂等人問好未獲回應而不斷對在中央台值勤之呂宗益、鍾文龍咆哮，經呂制止無效。

同日下午，鄭在該看守所誠舍12房內，持捲起之草蓆撞擊該房舍之對講系統，並接續辱罵粗話，足以貶損管理員之社會地位及人格評價，經管理員制止無效而開啟舍房房門，欲將他戴上戒具時，復持該捲起之草蓆丟向管理員，而以該等強暴方式，妨害管理員等執行公務。

法院審酌鄭男因妨害公務經法院論罪科刑並執行完畢紀錄，於本件入監執行受矯正教育期間，本應學習循規蹈矩、恪遵法治之精神以避免再罹刑典，而能順利回歸社會，卻仍不思妥善控制自身情緒及行為，未能尊重公務員依法執行之職務，竟恣意辱罵、並以暴力相向，顯然蔑視國家公權力，所為實無足取，殊值非難；惟念及其犯後坦承犯行等量處上刑。