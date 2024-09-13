妻遭男同事調戲！邀約上床傳訊「射肚子」　夫受打擊提告結果曝

▲人夫不滿妻子同事傳訊調戲妻子，提告求償。（圖／pexels）

記者劉人豪／台南報導

一名人夫控訴妻子的男同事，一直對他妻子傳邀約性交、言語調情「那就射肚子了」、「那屁股翹高呢」等訊息，讓他精神深受打擊，還花錢幫小孩做親子鑑定，台南地方法院認為妻子的男同事逾越一般社交行為，已達破壞婚姻共同生活圓滿安全及幸福程度侵害配偶權，判應賠償人夫20萬元。

判決指出，男子控訴妻子的同事，在公司內部群組結識他妻子後，同事即對妻子發送邀約性交、言語調情、索討裸照等訊息，且同事明知他與妻子後來辦理結婚登記，但仍持續對妻子有情色互動，並唆使妻子消除2人對話紀錄，更於妻子離職後，邀約妻子會面繼續情色互動。

男子發覺妻子與同事長期情色互動，精神深受打擊，且因妻子已懷孕，確認是否為他小孩，花費4萬5000元進行親子鑑定，認為妻子同事嚴重侵害家庭，提告求償。

同事辯稱雖相互傳送訊息，但並未實際見面，沒有發生性交行為，進行親子鑑定完全無必要，另其並未收過女方裸照，此外男方能取得他與女方間的LINE對話，可證明夫妻關係良好，其懷疑遭夫妻2人設局陷害。

法院認為，根據男同事跟女方的LINE對話，「那就射肚子了」、「那屁股翹高呢」、「我下周一請假∼要跟老公去戶政登記了」、「下面硬硬的」等，客觀上顯屬足以破壞男方婚姻與家庭，且2人是否曾經見面，並不影響已構成侵害配偶權之事實，且男方進行親子鑑定，受有極大精神痛苦。男同事雖辯稱遭到2人陷害，但未能舉出相關事證，況其既知女方已結婚，仍唆使猥褻、共謀性交，判男同事應給付人夫20萬元。