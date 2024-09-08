夫颱風夜軍中執勤　軍官妻在家偷吃同袍...公婆+幼兒目擊

▲台南一名已婚女軍官在家偷吃同袍，性愛場面被公婆和3歲兒當場目睹。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／台南報導

台南一名女軍官趁同為軍人的丈夫值勤時，約同袍小王到家中激戰，被前來查看的公婆及6歲長子當場目睹兩人姦情，事後女軍官向丈夫坦承兩人已偷情3次，雙方是「各取所需」，丈夫憤而離婚，並將小王告上法院，台南地院審理，判小王要賠100萬元。可上訴。

人夫主張，他和妻子、小王都是軍官。去年7月28日正逢颱風杜蘇芮過境，他在軍中執勤，妻子竟於晚間8點多將小王帶回家，恰好他在檢視家中監視器時，發現小王在他家客廳全裸，和只穿內衣褲的妻子一同走進主臥室，他立即聯絡住同棟大樓的父母前去查看，經父母帶著6歲長子前往他住處，3人竟在主臥室目擊妻子正在幫小王口交。兩人姦情被發現後，妻子立即協助小王逃離住處，小王為擺脫他父親的攔阻，在拉扯中導致父親受傷，已對小王提出傷害告訴並起訴，但父親也被氣到痼疾復發，在去年底過世。

人夫指出，他雖不認識小王，但經軍中學長和小王的同學檢視監視器畫面，確認當天的裸男就是小王。而小王也因為這件事遭軍方懲處2大過並汰除，後續妻子坦承她與小王在去年1月受訓課時，酒後就發生性關係，加上被抓到的這次，共發生3次性行為，妻子也說，小王和多名女子相約性交，她只是其中一個，雙方是各取所需。

人夫表示，小王也是已婚人士，小王的配偶為了維護他，甚至傳簡訊連絡妻子，希望用1百萬換妻子在訴訟中說出對小王有利的證詞，並威脅妻子如果不願意，就要對她提出和本件判賠金額相同的配偶權訴訟。而他也在去年12月和妻子離婚，他因小王的所做所為大受打擊，要對小王求償100萬元。

全案審理時，小王認為沒證據顯示他就是監視器影像內的男子，請求駁回人夫之訴。不過法官認為，包含人妻的證詞、小王妻子傳的簡訊、人夫父親對小王提出傷害告訴的起訴書等，都能證明當天在人夫住處的裸男就是小王，加上案發前就有學長暗示人夫要注意妻子的交往關係，以及人夫的父母和幼子目睹偷情性愛場面，都造成人夫在職場和家庭上的雙重精神壓力，判小王侵害配偶權，應賠償100萬元。可上訴。