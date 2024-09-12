微波餐盒為何有凹槽？全家小編「答案超幽默」　網笑翻：差點信了

▲為何微波餐盒有凹槽？（圖／翻攝自Threads／children0704）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都會在超商買微波餐盒，既方便又快速。喜劇演員嗨咖（邱志恒）日前好奇拋問，為什麼餐盒的邊緣要設計凹槽？貼文一出，掀起熱烈討論，就連全家便利商店的小編也歪樓回應，「凹溝通常是用來盛一部分的湯」。

嗨咖11日在Threads上貼出一張照片，好奇求問超商微波餐盒邊緣的凹槽有何功用？每次喝湯時，都會有一些湯卡在那個凹槽中。

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貼文一出，全家便利商店的小編也幽默回應，「此凹溝通常是用來盛一部分的湯，方便給朋友們圍著凹溝一起飲用，所以通常是外向的人才用得到。凹溝飲，outgoing (adj.) 外向的」。

該則留言就讓其他網友忍不住直呼，「我以為是真的官方來解惑，結果一本正經講幹話」、「全家，您們是聘了專業的喜劇寫手在經營帳號吧」、「全家專業回答欸！超可愛的啦」、「看到全家帳號以為是正經要說明，越看越不對勁」、「我差點就相信了」。

過去其實曾有網友有類似疑問，當時則有人透露可能原因，「朋友家裡是在做這個的，最初設計是光滑無凹槽，但拿到生產線上去測試，發現全部疊在一起送到生產線，自動化生產線在將盒子分離時會黏在一起，影響產線生產速度，才改成不平滑面增加摩擦力，以利自動化生產線運作」。