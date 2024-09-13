大同醫院易主引醫護反彈　衛生局謝高醫...盼「不宜有外力干預」

▲高雄市立大同醫院明年將由長庚經營 。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市立大同醫院經營權易主，明年起將轉由長庚體系接手管理，引起高醫內部醫護反彈，26日將前往市府抗議。衛生局今(13日)表示，感謝高醫大法人讓大同醫院有脫胎換骨的轉變與成長，不過考評結果未能符合期待，而長庚法人提出的承諾，有5點條件優於高醫大法人，衛生局將依法規逐條議約，也強調「目前仍在評選議約階段，不宜有外力干預」。

衛生局表示，感謝「高醫大法人」自民國99年起經營高雄市立大同醫院，使得大同醫院能有脫胎換骨的轉變與成長，不過113年底合約屆期，衛生局依既定程序籌組委員會並於113年3月25、28日召開優先定約考評會議，審議結果絕大多數委員「否決」高醫大法人優先定約權，平均分數未達70分。

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衛生局認為，高醫大法人「維持」服務科別目前23科、「中度級」急救責任醫院等條件大多與目前相當，未能符合對未來10年市立醫院的角色與期待。

衛生局進一步說明，繼此之後，高醫大法人對「否決」大同醫院優先定約權提出「爭議協商｣，不過對於緊急醫療、公衛醫療、特色醫療等條件未有明顯提升，維持否決高醫大優先議約權進入公開招標階段。

衛生局指出，113年6月衛生局依法另啟標案公開徵選後續醫療合作團隊，有高醫大及長庚醫療法人參與競標，113年8月20日完成專家審議評選程序，高雄市立大同醫院遴選新經營團隊案，在「急救責任醫院」、「特色醫療服務」、「公衛政策推廣」、「照顧高齡與弱勢」等內容，長庚法人均獲得多數委員的支持與肯定，由長庚醫療法人獲第一優先順位。

▲高雄市衛生局表示，長庚提出承諾有5點聖出高醫 。（圖／記者許宥孺攝）

衛生局表示，長庚醫療法人承諾事項經評選相對於高醫大「優先議約」階段所提條件有5點勝出：

一、「弱勢市民」照顧：長庚每年將減收4-5千萬，用於全免70歲以上長者、身心障礙者的急門診就醫掛號費及健保部分分擔。

二、「南高雄」80萬市民複雜急重症照顧：提升照護苓雅區以南等8個行政區約80萬市民的緊急醫療（腦中風、心肌梗塞、多重外傷、高危險妊娠、重症早產新生兒等）處置照顧能力。按部就班每年6-8千萬挹注，122年完成重度級急救責任醫院的認證。

三、「在地市民」社區衛生醫療與長照投入資源：投注社區醫療及長照的資源因應社區快速高齡化的需求，相關規劃每年4千萬執行「平均餘命躍昇計畫」。

四、「員工薪資」提升： 長庚承諾大同醫院留任員工的工資只會多不會少，除了114年調高5000元，之後會持續再調高；各項福利、年資均比照原制度比照，以上都會載入合約由市政府監督落實履行。

五、「權利金」：優先議約權審議「變動權利金」每年營業總收入0.65%、相較於目前合約0.6%略為提高（但未及同樣委託高醫大經營的市立小港醫院1.39%）等，即便在公開招標階段高醫大提出「變動權利金」再大幅提高，長庚醫療法人所承諾條件仍略勝一籌。

▲長庚提出減免70歲以上長者、身心障礙者的急門診就醫掛號費及健保部分分擔。（圖／高雄市衛生局提供）

衛生局強調，目前仍在評選議約階段，不宜有外力干預，衛生局定以保障市民及患者及大同員工權益為優先，依法依規逐條議約。亦將嚴格要求監督所有市立醫院落實各項公衛醫療任務，包括各項指標需依規定履約，並且監督核實增加員工薪資福利待遇能被重視與保障。