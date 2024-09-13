藍議員揭大同醫院換手5黑幕！　衛生局曝程序：高醫拒承諾這權益

▲高雄市立大同醫院經營權易手引發高雄各界討論 。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

國民黨高雄市議員陳麗娜今(13日)召開記者會，針對大同醫院改由長庚接手一事，砲轟衛生局內定、削價競爭、黑箱作業、評選不公，導致破壞醫病關係。衛生局強調，不論初評或複評，長庚法人都獲絕大多數委員支持，而非「逆轉勝」；甚至在複評時，對於是否承諾設置「重度級急救責任醫院」，高醫仍回應不願調整，而長庚則是在初評時，就提出具體承諾設置規劃，是獲評委青睞勝出主因之一。

大同醫院經營權易主，引發高雄市民討論，市議員陳麗娜今日表示，市府決策若有不當、評選會議若有不公，她必須站出來監督，近日經各方人士提供資料，發現全案有內幕，她梳理後，有五大疑問希望衛生局公開說明，包括「事前有無主動找長庚接手？」、「高醫是否為初評第一到複評才逆轉敗？」、「為何不給高醫協商調整機會？」、「執行能力有無確實納入評估？」、「只佔甄選配分10%的權利金為何成決定因素？

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▲國民黨高雄市議員陳麗娜質疑衛生局黑箱作業。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳麗娜表示：「高醫為這次評選做足準備，光資料就有30公分高，長庚只有小小一本，後來高醫也確實獲得初評第一，但複評面試後卻翻盤，長庚逆轉勝。複評會議由衛生局副局長潘炤穎主持，本來複評主要是『內容協商及調整修正』，也就是給申請者加碼及調整機會，然而高醫沒有獲得這樣的待遇。反而複評時有兩位外聘委員狂挑高醫毛病，內容和這2天衛生局對外批評高醫多項經營缺失的說法完全相同。」高醫是否逆轉敗，陳麗娜要求衛生局說清楚。

陳麗娜也質疑大同醫院設中重症醫療的說法，「到底是衛生局想設，還是長庚自己提出？若是衛生局要設，為何不在招商前公布需求？」她要求衛生局公開會議記錄，甚至相關錄音錄影內容，還原整個會議過程，以昭公信。

▲衛生局整理出各項權益評比結果。（圖／高雄市衛生局提供）

針對陳麗娜議員質疑，衛生局澄清，113年8月20日公開招標程序「不論第一階段初評或第二階段複評」，評選結果均為長庚醫療法人獲「絕大多數」委員支持肯定而勝出，非所稱「逆轉敗」。

衛生局表示，據查第二階段複評時委員對於長庚醫療法人與高醫大法人，都有提出多項協商詢答並紀錄簽名在案，如：高醫大法人對於「重度級急救責任醫院」設置是否承諾？回應為維持原承諾不願調整；反觀長庚醫療法人在第一階段初評時即具體承諾「重度級急救責任醫院」設置及期程規畫，這也是長庚醫療法人獲絕大多數評選委員青睞勝出主因之一。

至於陳麗娜指出，「複評會議由衛生局副局長潘炤穎主持」一事，衛生局強調非事實，潘炤穎副局長連本案「工作小組」或「評選委員」都不是，公開招標日進行複評時自然也無參與，且行程為「公出」市政會議登革熱報告，以及主持每週二府級跨局處防疫會議。

衛生局重申，目前仍在評選議約階段，不宜有外力干預，衛生局定以保障市民及患者及大同員工權益為優先，依法依規逐條議約。評選委員在「急救責任醫院」、「特色醫療服務」、「公衛政策推廣」、「照顧高齡與弱勢」等內容，長庚法人均獲得多數委員的支持與肯定，由長庚醫療法人獲第一優先順位。