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女遭龜殼花咬...轉診竟寫「雜草刮傷」　岡山秀傳急喊：誤會了

▲高雄女遭龜殼花咬傷！診斷書竟寫「雜草刮傷。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄女遭龜殼花咬傷！診斷書竟寫「雜草刮傷」。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市永安區一名50多歲女子，8日疑似遭到蛇類咬傷，她2度到岡山秀傳醫院掛急診，醫師開出轉診單，原因是「被田中雜草刮傷」，義大醫院發現女子腿部腫脹冒水泡，才診出是龜殼花咬傷，施打蛇毒血清後住院治療。網友認為醫療診斷結果太扯了，院方則表示，病人第一次沒有描述遭蛇咬傷，第二次補述疑似遭蛇咬傷，寫轉診單時，醫師才直接帶入第一次急診的主述；衛生局則說，初判無誤診情形，會請院方加強員工教育訓練改善。

一名網友在臉書社團「我是岡山人」發問，家中長輩疑似不小心被蛇咬傷，沒有看到是哪一種蛇，禮拜日中午前往岡山秀傳醫院掛急診，醫生評估讓長輩回家觀察，當天晚上長輩的腳痛到無法走動，再次到秀傳醫院掛急診，醫師開出轉診單，轉診原因是「被田中雜草刮傷」。轉診至義大醫院後，醫生說，應該是龜殼花咬到，須住院治療。網友看完後表示，「雜草，龜殼花，太扯了」、「傷口蛇咬和割傷分得出來吧！」

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岡山秀傳醫院副院長黃聖源對此表示，8日下午2點多，民眾主訴走在田中不慎碰觸雜草，返家時發現左腳腫痛，有一處小破皮傷口。當下傷口不嚴重，依醫囑給予傷口護理，冰敷使用，傷口處置完畢後施打破傷風疫苗，醫師允許出院並開立口服藥，並衛教返家傷口照護注意事項，告知若有不適需回外科門診追蹤。

▲岡山秀傳醫院副院長黃聖源。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲岡山秀傳醫院副院長黃聖源。（圖／記者許宥孺翻攝）

女子當日下午6點48分重返急診，主述返家後左腳腫痛到無法行走，並「補述懷疑有被蛇咬傷」。黃聖源表示，看診仍需配合患者主述，因週日病人多，當天又只有一名醫師在，醫師診視後評估懷疑為毒蛇咬傷，因醫院無抗毒血清藥物，因此建議患者先止痛後續轉院至有抗蛇毒血清藥物醫院就醫。

黃聖源說，病人及家屬表達因就近照顧方便，想轉至義大醫院，醫護人員協助聯絡義大醫院急診室，醫師在轉診前也先用電話跟義大急診醫師交班，義大急診室回覆可收治此病人，病例也有明確記載被蛇咬到。院方告知，因轉診過程存有風險，需使用救護車護送，病人與家屬堅持自行護送；後由家屬填寫緊急傷病患轉診同意書，由家屬陪同自行轉診至高雄義大醫院。

黃聖源澄清，醫師寫轉診單時，直接帶入第一次就診主述，而未帶到診斷，才讓病人有所誤會，當下也有溝通好，只是可能看到診斷才有誤會。

高雄市衛生局表示，經查醫院病歷及轉診單等資料，該院當日於病人入院後即檢視並予以初步處置，由於於該院無蛇毒血清，後續也安排轉診至義大醫院就醫，並有與義大醫院急診聯繫交班，初步判斷尚無誤診情事。

有關院方病情說明導致民眾誤解，衛生局表示，將請院方加強員工教育訓練改善，倘若民眾針對醫療過程產生醫療爭議時，按醫療事故預防及爭議處理法規定，可向衛生局醫療爭議調解管道申請調解，將請醫院釐清、溝通並提供關懷服務。

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