台灣人「沖繩被討4萬5罰金」　日部落客提必知2點：主人才違法

▲台灣旅客被討4萬5的罰金。（圖／翻攝自Dcard）

記者周亭瑋／綜合報導

有台灣旅客日前赴沖繩旅遊，因誤停私人土地，兩台車一共被討4.5萬元的罰金，連手機也被搶走，經溝通改付1萬日圓（約台幣2269元）才了事，後來警方竟稱，主人此舉不違法，讓他們相當疑惑。對此，旅台日本部落客「日本人的歐吉桑」直言，就算海報上有標明罰金，超過合理範圍也是無效的；反倒是土地主人，搶手機又要求不合理的罰金，這才是違法。

「日本人的歐吉桑」今在臉書表示，這件事應該給大家帶來很大的衝擊，其實不管沖繩或其他地區，類似糾紛是經常發生的，「如果以後要去日本旅遊的話，必須先知道這2件事。」

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歐吉桑指出，停車場發生的違停糾紛，由於「民事不介入」的原則，警方並不會處理，加上這是在私人土地發生的，儘管對方報警，警察也不會管你，「再來是罰金的部分，若不小心佔用了別人的停車位，而需要付罰金時，就算海報寫明罰款金額，也不需要付到1萬日幣（約新台幣2269元），更何況是10萬日幣（約新台幣2.2萬元），在法律上，違停罰金要在合理範圍內才有效，應該要按照附近停車場的行情才行（大概日幣1000以下）。」

▲歐吉桑解釋，主人此舉才違法。（圖／翻攝自臉書／日本人的歐吉桑）

他直言，違停是不好的行為，但在私人土地內的違停並不是非法行為；反倒是土地主人搶奪手機又要求不合理的罰金，這行為可能才會違法。

最後，歐吉桑也提醒，「沖繩是不錯的觀光地，也是非常容易旅遊的地方，但請記得並不是100%都是好人！沖繩跟其他日本地區想法跟文化完全不一樣，連對我們日本人來說，也是個非常特別的地方，語言不通的話，本來很容易解決的事情也會變成非常困難，這才是國外旅遊的風險吧！」