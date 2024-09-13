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台人遊沖繩　誤停私人地「被討4.5萬元、搶手機」！日警：不違法

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO誤闖私人停車場。（圖／翻攝自Dcard）

記者施怡妏／綜合報導

沖繩向來是台灣人赴日旅遊最喜歡的目的地，擁有美麗海景，適合放空度假，有網友表示，最近到沖繩自駕，由於飯店的停車場已停滿車，員工指了對面的停車場，停好後才發現是私人土地，付了罰款1萬日圓後，對方又改口罰款為10萬日圓，拒絕支付還被搶走手機，警察卻說「並不違法」。

有網友在Dcard發文，「⽇本濾鏡全碎」，一家人前往沖繩旅遊，租了2輛車，到達飯店已經是晚上11時，發現停車場已經滿了，於是詢問員工附近是否還有其他的停車場，並按照員工的指示停在飯店對面的停車場。當晚原PO的哥哥下樓時，發現車被另一輛車擋住，並且有一名日籍男子站在車前。

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日籍男子指著一張「違停罰款1萬元」的告示牌，他們才驚覺原來這不是旅館特約停車場，原PO的哥哥付了1萬日圓（約新台幣2269元）罰款後，並打算將車移走。沒想到對方改口聲稱罰款是10萬日圓（約新台幣2.2萬元），兩輛車共4.5萬元台幣。原PO的哥哥表示不願支付，對方竟然直接搶走手機。

▲▼沖繩進入第6波疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲原PO感嘆，對日本濾鏡全碎。（圖／達志影像／美聯社）

原PO的哥哥立即回旅館報警，但警察到場後卻說，告示牌上明確寫著「違停要付10萬元」，而他們有兩台車，因此總共要付20萬元的停車費；不過原PO仔細一看，告示牌上原本的「⼀」萬，竟被原⼦筆硬⽣⽣加上了⼀豎，變成「⼗」萬

最令人匪夷所思的是，當他們向警察提出對方搶奪手機時，警察竟回應「由於事發地點是私⼈停⾞場，因此對⽅在⾃⼰的地盤上搶奪物品並不違法」。最後經過溝通，原PO一家人付了1萬⽇圓，並取回了被搶走的⼿機。

貼文曝光，網友認為根本是敲詐，「違規停車收費罰錢沒什麼問題，但是故意這樣敲詐從1萬變10萬真的太過分」、「在日本，只要沒事就是美好，觀光客遇到事情，店員、警察根本都兩手一攤」。其中，也有網友提到，「你們運氣真的很衰，我剛剛看了一下，員工指的應該是另一個收費停車場，就在你這個私人停車場旁邊」、「你們停錯的旁邊就是一個超級大的停車場，所以我猜工作人員應該是叫你們停到那邊」。

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