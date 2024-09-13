年節獎金變禮券「台鐵工會擬罷工投票」　陳世凱喊話：堅守崗位

▲交通部長陳世凱。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵員工年節發放出勤獎金1500元，不過現金變禮券引發台鐵企業工會不滿，昨(12日)晚發出聲明揚言要到交通部抗議，並討論是否啟動罷工投票。台鐵董座杜微回應，後續將努力爭取修改法規發放現金。交通部長陳世凱表示，交通部樂觀其成也會站在協助角度，盼員工堅守崗位、上班開心配合公司協助國人返鄉。

台鐵員工端午、中秋等年節出勤獎金1500元遲遲未發放，台鐵企業工會日前研擬節日將「照常休假」，台鐵公司隨後宣布中秋節出勤轉調人員即可核發1500元禮券。不過台鐵企業工會昨日發出聲明，怒斥三節出勤獎金變購物劵，質疑公司化治理是騙局，揚言將到交通部抗議，並討論是否啟動罷工投票。

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台鐵公司董事長杜微今日出席鐵道觀光郵票發行典禮時受訪表示，台鐵公司所有員工工作都非常認真，也提供最好疏運服務，尤其假期，不只是犧牲陪伴家人的時間，因要加開加班車，工作更加繁重。

杜微說，台鐵公司非常想要加發年節出勤獎金，今年上半年透過勞資協商希望有進一步進度，後來發現獎金發放要有法源依據，因此需要比較長時間處理，透過交通部協助下修改要點並先發放禮券，未來台鐵公司會繼續努力向有關單位接洽，爭取可以發放現金，但需要修改規定和要點，至於工會意見，公司都很尊重且會持續跟工會溝通協調。

交通部長陳世凱上午前往高公局視察國道疏運受訪指出，感謝不論是高公局或台鐵、高鐵在民俗節慶都固守崗位，讓所有國人返鄉或旅遊都能順暢，他對台鐵員工也非常感謝，逢年過節獎勵，交通部都是支持的且樂觀其成，台鐵員工跟公司間有歧見，他已交代董事長和總經理要跟員工好好溝通、協調，也盼台鐵所有員工堅守崗位，上班心情也要很開心，也能跟公司好好配合，協助國人返鄉和旅遊。

陳世凱強調，他對台鐵員工非常感謝，過年過節顧及國人運輸安全和順暢，對於員工的獎勵，交通部立場是樂觀其成，也會站在協助角度，另也要麻煩台鐵董總跟員工好好協調。