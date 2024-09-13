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人夫「鹼粽吃一半」倒地！急送ICU　醫師曝寶貴關鍵：救回一命

▲▼端午節,粽子,肉粽。（圖／記者許宥孺攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許宥孺攝）

記者周亭瑋／綜合報導

中秋節將至，不少人會吃粽子、燒烤應景。胸腔科名醫蘇一峰就指出，最近收到兩起被食物噎到的個案，而食物分別是鹼粽和烤肉串，好在他們的家人會哈姆立克法，最終兩位當事人都有被救回。

蘇一峰今在臉書提到，前天剛好出現了兩個吃東西噎到的個案，一位是60多歲阿伯，平常偶爾會吃鹼粽，怎料這回突然被噎到，急忙起身找太太和女兒求助，「太太看他手掐住喉嚨，問他是不是被噎到了，他趕緊點點頭，接著太太就到他身後幫他做哈姆立克法，做到一半，阿伯就昏了過去倒在地上。」

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▲▼快訊,緊急,救護車,消防,死亡,案件,車禍,119,示意圖。（圖／ETtoday資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

當時，家屬一邊打119，一邊幫忙CPR，後來救護人員趕到現場，並接手急救。蘇一峰透露，老伯被送到急診室時是沒有意識的，而醫師則迅速插管，暢通其呼吸道，「還好插管到加護病房就醒了過來，隔天後拔管，目前看起來沒有後遺症，真的是有驚無險！」

另一案則是50多歲的太太，她吃烤肉串培根金針菇時，沒有嚼爛就吞下，導致食物卡在喉嚨不能呼吸；旁邊的先生見不對勁，立刻幫忙做哈姆立克法，用力壓幾下之後，讓太太成功把肉串吐出來！

最後，蘇一峰也苦口婆心說道，「兩位病人在家人的哈姆立克急救下救回，目前都沒有後遺症。家裡有長者或幼兒的，記得要學習如何以哈姆立克法救人！」

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