身分證拿出來！「名字中2字」免費吃雞腿串　頂呱呱新品一次看

▲頂呱呱推出2款中秋應景新品「金鳳炭燒雞腿串」、「柚見紅心雪泥」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

中秋烤肉季要到了，台灣速食品牌頂呱呱打造2款應景中秋新品，有「金鳳炭燒雞腿串」、「柚見紅心雪泥」，肯定要搶吃一波；更祭出限時10天「尋找秋鳳」活動，只要姓名對中「秋、鳳」任一字且購買指定套餐，即可免費吃金鳳炭燒雞腿串。

▲金鳳炭燒雞腿串裹上鹹甜鳳梨炭燒醬。

頂呱呱推2款中秋應景新品，其中「金鳳炭燒雞腿串」嚴選上等雞腿肉下鍋現炸，搭配特製「獨門秘製鳳梨炭燒醬」，是以鳳梨果香融合炭燒風味，打造鹹甜滋味，2入售價99元，特價4入179元、6入259元、8入329元，即日起至9月30日限時開賣。

加碼喝「柚見紅心雪泥」，選用韓國黃金柚子及紅心芭樂果泥打成細膩雪泥，每一口都能吸到清爽柚香結合芭樂果香，甘甜不膩，中杯售價75元，大杯售價95元。

▲「柚見紅心雪泥」是柚子與紅心芭樂的組合。

此次更推出2款新品優惠組合餐，「中秋雞腿串串餐」內含金鳳炭燒雞腿串2入、甜甜包、地瓜薯條（小）、柚見紅心雪泥（中杯），特價199元；「中秋烤腿柚柚餐」則吃得到無敵烤腿、甜甜包、地瓜薯條（小）、柚見紅心雪泥（中杯）特價219元，即日起至9月30日限時開賣，提醒桃園機場、松山機場、中崙、中壢、瑞光店不販售。

頂呱呱也祭出「尋找秋鳳」活動，至9月22日凡持「秋」或「鳳」字的身分證，於門市購買任一超值套餐、派對組合餐或中秋套餐，即可免費獲得「金鳳炭燒雞腿串」2串，每人限換1次，數量有限、送完為止。

▲漢堡王中秋限定「無麵包烤肉堡」 回來了。

另外，漢堡王近日也把中秋限定「無麵包烤肉堡」搬出來，首推最豪邁的「無麵包四層烤牛」選用370度火烤的100%純牛肉片堆疊4層肉片，包夾新鮮生菜、蕃茄等料，再放了起司片增添口感，售價279元，還有「無麵包雙層烤牛」選擇，售價179元。

▲不吃牛肉的可選擇「無麵包雙層脆雞」。

針對不吃牛肉的消費者也提供「無麵包雙層脆雞」，雞肉排以100%無添加的天然胡椒醃製入味、炸至金黃，打造外酥內嫩的口感，售價109元。以上品項即日起至9月23日限時回歸，各門市數量有限、售完為止，機場店、兒童樂園店、科技店則不販售。