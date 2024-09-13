高雄慣犯狼偷拍7女1童！拒和解嗆：女生那裡是鍍金的嗎？

▲朱姓男子偷拍7名女子、1名女童，大言不慚嗆「女生那裡是鍍金的嗎？」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者黃資真／高雄報導

高雄一名朱姓慣犯於2022年7月至11月間，在捷運站出口、服飾店等處偷拍8名女性，其中包括一名未滿12歲的女童，朱男被逮後卻毫無悔意，精神鑑定時出言嗆「女生那裡是鍍金的嗎？」，全案經上訴到最高法院，依竊錄他人身體隱私部位7罪，合併處1年6月、得易科罰金，竊錄兒童隱私部位罪處8月定讞，朱男將入監服刑。

判決指出，朱男早在2016年就曾偷拍過女性，被判處3月有期徒刑，當時繳罰金了事，又在2019年偷拍，惟因被害人撤回告訴，最終以不起訴處分，朱男卻不知悔改，在2022年7月至11月間，於服飾店、床墊工廠、衛武營捷運站出口、文具店等多處偷拍8名女性，其中包含一名女童。

本案曝光源於朱男在捷運站出口偷拍一名穿著長裙的女子時，被正義路人逮個正著，員警到場扣得偷拍用手機，進一步在裡面查出大量偷拍影照，經聲請搜索票前往朱男住處搜索查扣手機、電腦、隨身碟、行動硬碟等，朱男的惡行才因此被揭發。

審理期間，朱男進行精神鑑定後確認患有「窺視症」，有強烈窺探女性生殖器的慾望，但智能水準正常，對社會常規的理解、判斷力並無缺損，可知道偷拍行為是違法的。雖朱男宣稱無法控制偷拍行為，但法官發現其犯案歷程中，朱會精進偷拍技巧，如事先計劃、觀察環境，有如尋找獵物，感到興奮、緊張，在當中有一種怕被抓到，但又想拍的刺激感。由此可知，犯案過程中朱是主動尋求刺激且有計劃性，而忽視他人權益，縱容個人衝動與慾望的滿足。

▲在文具店被偷拍的女童與家屬表明不願與朱男和解，請求重判。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫Pixabay）



不僅如此，鑑定時朱供稱雖然偷拍的女性們是被害人，但她們很現實，「談和解時喊價上百萬，覺得女生那裡是鍍金的嗎？難道別人都不會犯錯，就只把我壓在地上踩？」更懷疑被害人們聯手對付他。

高雄地院根據上開辯詞，認朱男毫無悔意，依竊錄他人身體隱私部位共7罪、成年人故意對兒童犯竊錄他人身體隱私部位罪，得易科罰金部分合併處1年4月，不得易科罰金部分執行1年6月。

案經上訴二審，高雄高分院法官根據診斷證明書，朱男患有性偏好症，並有憂鬱症、焦慮症、非特定人格障礙等情，顯示其係在受特定病症困擾下，未規律就醫，致未能妥適衡量及忽略行為之風險及後果，原審對此未予考量，加上除了1人因聯絡不上未和解、女童不願和解請求重判外，朱已與其中6名被害人達成和解，故撤銷改判，得易科罰金部分處1年6月，偷拍兒童處8月，不得易科罰金。

檢方不服上訴，指偷拍女童罪行部分，朱男未與女童家屬成調解，自應不該低於前開審判刑期，有違罪刑相當、比例及平等原則，最高法院認為原判已詳述朱男未規律就醫，進而犯案，且係因女童不願與朱男和解，而調解失敗，非朱男欠缺和解誠意，犯後態度已有所改善，故駁回上訴，全案定讞，朱男將入監服刑。