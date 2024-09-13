做頭髮「要特別化妝嗎？」　過來人給建議：讓設計師知道怎樣適合

▲做頭髮要特別打扮嗎？（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

如果去做頭髮，會不會特別打扮或化妝？近日有網友發文表示，她日前預約一位髮型師幫她剪髮、燙髮，由於她平時都是化淡妝、戴眼鏡，因此就想知道做頭髮當天，需不需要全妝到場？還是維持平時的風格即可？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「大家覺得去用頭髮要打扮嗎」為標題發文，提到她日前預約一位關注很久的髮型師，要剪髮和燙髮。她平時其實都是化淡妝、戴眼鏡，相對樸素一些，不過偶爾也會化全妝、戴隱眼。

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由於現在很多髮型師都會替客人拍照，因此原PO就很猶豫，去做頭髮時應該要維持平時的妝容即可？還是要特別打扮一下比較好呢？

▲網友認為應該按照平常的風格。（示意圖／取自PAKUTASO）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「戴隱眼去做頭髮的好處是，燙頭髮的時候可以邊看手機，戴眼鏡怕弄到或起霧不方便」、「是不是因為現在很多設計師都會突然要拍短影片，所以怕自己太素入鏡」、「不用，洗頭的時候容易會被噴到一些水」、「不會，直接素顏他們就不會拍你」。

還有網友建議，「我會以最常出現在別人面前的造型去（素顏或化妝），這樣做出來的髮型才符合最近期的長相」、「會照日常的樣子，讓設計師知道怎樣最適合我」、「日常妝，這樣設計師會直接幫你設計成最適合日常的樣子」。