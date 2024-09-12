iPhone 16「堅持不給1技術」　網猜可能原因：策略是這樣

▲iPhone 16已經亮相了。（圖／路透，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

蘋果在2024秋季發表會上公開iPhone 16系列後，在網路上掀起大量討論。其中就有網友不明白，蘋果為什麼就是不給一般款的iPhone 16「120Hz」呢？貼文曝光後，就有網友直呼「銷量決定一切，60幀就賣到嚇嚇叫了，幹嘛給120」、「切割產品線吧？不然大家都都跑去買基礎款了，CP值那麼高」。

有網友在Dcard上，以「蘋果對120有什麼堅持」為標題發文，提到蘋果願意給iPhone 16微距、AI、動態島、相機鍵，但偏偏不給「120Hz」，蘋果到底對「120Hz」有什麼堅持？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「策略是這樣，才會有人買Pro吧」、「為了做出差別，想要120就直上Pro吧」、「如果下放到一般版的也不是不行，那這樣Pro系列務必要大更新做產品區隔，但以現在智慧型手機發展情況來看，能做什麼大改」、「以商業化角度，一般版有120Hz，一般人怎麼可能還會想去買Pro版」。

還有網友坦言，「如果16有120Hz，我就不會去買Pro，雖然相機確實有差，但還是比較在意滑動的感覺」、「就是有人明明Pro的功能都弄不太到，就為了120買Pro啊== （我）」。

iPhone 16全系列均搭載相機控制和動作按鈕，在螢幕方面，若熱愛追劇、玩遊戲，Pro系列仍是更好的選擇，且續航力也更出色。另外，Pro系列有ProMotion 技術，支援最高達120Hz自動適應更新頻率。