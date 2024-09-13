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怕交往了卻性事不合！他曝「女友用1方式」試探：刻意拉高情緒氛圍

▲▼情侶,牽手,接吻,墊腳,放閃,約會。（圖／記者黃可昀攝）

▲會先試車再決定是否交往？（示意圖／ETtoday資料照，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

在一段感情中，有些人重視心靈層面的親密關係，也有人更在意肉體上的契合度。近日有網友發文透露，她認識了一個還不錯的男生，但對性愛有需求的她，實在擔心對方和自己在這方面不合，因此不知道要不要先試車再決定是否交往。貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「跟曖昧對象會先試車再交往嗎」為標題發文，提到她最近認識一個很不錯的男生，兩人不只個性合得來，且有共同興趣。雙方已經曖昧一陣子，她也有意與對方認真交往。

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不過原PO坦言，她過去交往的男友在性愛放面都很弱，而有需求的她，實在期待未來的交往對象能夠「優於平均」。如今，她一方面覺得在交往前發生關係有點隨便，另一方面又擔心若直接交往，日後恩愛時會失望，因此實在很煩惱。

▲▼情侶,牽手,接吻,墊腳,放閃,約會。（圖／記者黃可昀攝）

貼文曝光後，底下網友看法兩極，「交往前試車到底是什麼白痴東西？完全可以交往試車，不喜歡不合就分，交往是什麼靈魂契約無法解除是嗎」、「交往後不滿意也還是可以分手啊」、「我也不能接受交往前就有一些親密舉動，最多就是牽手抱抱」、「先試了就有可能不會在一起了」、「我覺得有共識要在一起而且氣氛到了就可以做，不然真的在一起之後才發現真的會很傷心」。

還有網友則分享，「你可以先摸，隔著褲子感覺一下，如果隔著褲子都很小包，那真的沒戲」、「我跟我現任女友曖昧階段，某次氣氛很好時，刻意拉高情緒氛圍來親親抱抱，那時候女友就把手帶到我的下方去探索了。事後我想女友可能藉機在試探我的大小」。

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