提升救災技能增強消防體能　南消六大辦理救助複訓及體能測驗

▲台南市消防局第六大隊於11、12日在消防局永華訓練中心辦理七項體能、救助技能測驗，總計約有150位消防人員參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第六大隊於11、12日在消防局永華訓練中心辦理七項體能、救助技能測驗，另外更針對傾斜行進之繩索操作、水源供應及空氣呼吸器暨面罩之使用保養等專業課程進行訓練，總計約有150位消防人員參與。

為確保同仁有足夠的體能應付各項救災救護勤務，於各消防分隊均配發各項重訓器材，供消防人員平時訓練時用，更於每半年對於所屬同仁進行普測，以確認同仁之訓練成果，而測驗之體能項目包括立定跳遠、後拋擲遠、硬舉、6公尺30秒折返跑、懸吊屈體、六角槓負重行走、1500公尺跑步等7項測驗項目。

為使消防人員熟練救災技能，並提升相關救災知識，本次除測驗原本之規範之救助技能外，更增加傾斜行進之繩索救助技能、消防車輛水源供應及空氣呼吸器暨面罩之使用保養等專業課程進行訓練，讓消防同仁的救災知識及技能，除了能溫故，也能知新，讓整體救災能力更加精進。

消防局局長李明峯表示，近年環境變遷消防工作不再只是單純的火災搶救和緊急救護，消防人員慢慢已面臨更多不同救災任務，而消防人員平時建立基礎體能，提升個人戰技，並定期接受各項訓練，熟悉不同的專業搶救技能，才足以因應複雜多元的災害搶救挑戰。

市長黃偉哲表示，有良好之體能搭配健全之救災知識技能，除可以保障消防人員之救災安全，更可保障本市民眾生命財產，感謝消防同仁為了本市安全持續不間斷的辛勞訓練，也呼籲消防同仁於訓練中注意自身安全；另外近期為颱風好發季節，呼籲市民朋友平時可於家中準備相關防災物資，於颱風來臨時，減少外出，以保障自身安全。