11月美選牽動對華政策走向　陸學者：川普勝選將衝擊中美關係

▲ 北京大學國際關係學院教授賈慶國 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

第11屆香山論壇今12日到14日在北京舉行，今年適逢美國大選，除了俄烏衝突、中東情勢、南海局勢、台海問題等國際性議題，備受關注。談及美選兩位候選人對華政策，北京大學國際關係學院教授賈慶國接受媒體訪問直言，川普如果再次當選總統，中美關係受到很大衝擊，並且以三點分析對華政策變化，尤其在台海問題上一定會對北京繼續出招，遊走紅線邊緣。

本屆北京香山論壇於9月12日拉開帷幕，與會人數和級別也超過往年，至少有100多個國家、國際組織官方代表團的500多名官方代表，以及200多名中外專家學者參會。

本屆論壇召開也正值中美近期加強軍事交流之際，根據外媒報導稱華府計劃派出負責中國、台灣和蒙古事務的國防部副助理部長蔡斯(Michael Chase)率團出席本屆香山論壇，規格層級比往年高。另，俄羅斯與烏克蘭也派代表出席，引起中外媒體高度關注。

談及今年熱門話題之一，美國11月總統大選後的對華政策，引起媒體關注。北京大學國際關係學院教授賈慶國受訪首先說，「我想會有很大的影響，如果哈里斯當選，會有很大程度上會延續拜登政府的對華政策，至少在剛開始的階段。」

「如果川普當選的話，中美關係會可能會受到重大的衝擊。因為從川普上一任執政的經歷來看，他在對華政策非常強硬。」賈慶國直言。

談及川普執政行事作風，賈慶國以三點分析。首先是打貿易戰，目前川普不斷強調自己上台後，會對華徵收更高的關稅。第二，在意識形態也會做文章，以前認為商人不會強調意識形態，但川普上一任執政後期更強調意識形態，特別是美前國務卿蓬佩奧都是以從「冷戰角度」思考中美關係。

賈慶國繼續分析，「第三，在台灣問題上，之前認為作為商人會比較務實，但川普執政後期也出於國內政治的考慮，在台灣問題上做文章，包含他即將快離任，還考慮要蓬佩奧去台灣訪問。」

賈慶國再次直言，「如果川普再次當選，美國對華政策會出現重大變化，會對中美關係產生巨大的衝擊。」

有媒體問，「中美在亞太地區的和平如何穩定？」賈慶國則說，中美兩國協商非常重要，兩個國家在亞太地區是非常有影響力、有實力的國家。因此，雙方在維護地區的和平與穩定有共同利益，更應該加強溝通與協商。

賈慶國也談及南海問題，美國使用誇大、歪曲的方式指控中國在南海的威脅，從這一方面來說，美國的做法是負面的，這個問題也確實很複雜，依照中國角度還是希望以和平協商方式來解決。