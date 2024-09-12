　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

11月美選牽動對華政策走向　陸學者：川普勝選將衝擊中美關係

▲▼ 第十一屆、香山論壇、北京、何雷（軍裝）、賈慶國（西裝） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 北京大學國際關係學院教授賈慶國 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

第11屆香山論壇今12日到14日在北京舉行，今年適逢美國大選，除了俄烏衝突、中東情勢、南海局勢、台海問題等國際性議題，備受關注。談及美選兩位候選人對華政策，北京大學國際關係學院教授賈慶國接受媒體訪問直言，川普如果再次當選總統，中美關係受到很大衝擊，並且以三點分析對華政策變化，尤其在台海問題上一定會對北京繼續出招，遊走紅線邊緣。

本屆北京香山論壇於9月12日拉開帷幕，與會人數和級別也超過往年，至少有100多個國家、國際組織官方代表團的500多名官方代表，以及200多名中外專家學者參會。

本屆論壇召開也正值中美近期加強軍事交流之際，根據外媒報導稱華府計劃派出負責中國、台灣和蒙古事務的國防部副助理部長蔡斯(Michael Chase)率團出席本屆香山論壇，規格層級比往年高。另，俄羅斯與烏克蘭也派代表出席，引起中外媒體高度關注。

談及今年熱門話題之一，美國11月總統大選後的對華政策，引起媒體關注。北京大學國際關係學院教授賈慶國受訪首先說，「我想會有很大的影響，如果哈里斯當選，會有很大程度上會延續拜登政府的對華政策，至少在剛開始的階段。」

「如果川普當選的話，中美關係會可能會受到重大的衝擊。因為從川普上一任執政的經歷來看，他在對華政策非常強硬。」賈慶國直言。

談及川普執政行事作風，賈慶國以三點分析。首先是打貿易戰，目前川普不斷強調自己上台後，會對華徵收更高的關稅。第二，在意識形態也會做文章，以前認為商人不會強調意識形態，但川普上一任執政後期更強調意識形態，特別是美前國務卿蓬佩奧都是以從「冷戰角度」思考中美關係。

賈慶國繼續分析，「第三，在台灣問題上，之前認為作為商人會比較務實，但川普執政後期也出於國內政治的考慮，在台灣問題上做文章，包含他即將快離任，還考慮要蓬佩奧去台灣訪問。」

賈慶國再次直言，「如果川普再次當選，美國對華政策會出現重大變化，會對中美關係產生巨大的衝擊。」

有媒體問，「中美在亞太地區的和平如何穩定？」賈慶國則說，中美兩國協商非常重要，兩個國家在亞太地區是非常有影響力、有實力的國家。因此，雙方在維護地區的和平與穩定有共同利益，更應該加強溝通與協商。

賈慶國也談及南海問題，美國使用誇大、歪曲的方式指控中國在南海的威脅，從這一方面來說，美國的做法是負面的，這個問題也確實很複雜，依照中國角度還是希望以和平協商方式來解決。

ET快訊
快訊／「麟榤配」逆轉奪勝！　晉級8強
眾望基金會董事長又是李文宗！　林俊憲酸：到底多少身分
獨／海削3407萬防疫財！　加利老闆跛腳出庭：我沒罪
黃子佼性侵案獲不起訴！　吹哨人黑底白字發聲
快訊／鄭怡靜打趴泰國一姐！　挺進女單8強
女童不睡午覺！慘被教保員呼巴掌　臉留「恐怖血指印」阿嬤崩潰
李多慧騎車已是「台人style」　全場笑翻：正港台灣人
家人倒戈！　賀錦麗副手華茲家族「穿川普上衣」表態

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

11月美選牽動對華政策走向　陸學者：川普勝選將衝擊中美關係

河南上百名中學生食物中毒送醫　官方證實：仍有11人在院治療

2000人！東風本田大裁員　「N+3」優離...員工排隊「搶名額」

北京香山論壇中美軍事互動受關注　美國防部派副助理部長率團參加

20歲女拒「外公索錢」後被勒死　妹妹崩潰：她的人生才剛開始

陸男大街砍人！滷味店廚師「拿大勺」衝出來救人

橫店戲痴「龍套王」租屋處過世　生前最大夢想：成為影帝

「田徑界IU」夏思凝穿半透明蕾絲　陸網轟：破壞運動員形象

地鐵沒人讓座！　廣州「軍裝大媽」狂毆年輕男：明天起男人站著

騎車被撞只收90元私了！騎士就醫才知「顱內出血」

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

陳喬恩結婚親邀「螢幕男友」　明道被問包多少..笑：她不缺錢

男走斑馬線遭休旅車撞！　駕駛無減速...網轟太離譜

金鐘59亮點／林依晨.許瑋甯網內互打　方志友.楊銘威夫妻檔「對決假老公」

黃牌重機停37hrs拒繳1480元　23歲男騎士嫌貴鑽缺口落跑

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

輪胎失壓硬要開！　燒成風火輪慘變廢鐵

幻象2000墜海飛官獲救　送院畫面曝光

川普亂扯移民吃美國人寵物 賀錦麗無奈搖頭笑：太極端

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

11月美選牽動對華政策走向　陸學者：川普勝選將衝擊中美關係

河南上百名中學生食物中毒送醫　官方證實：仍有11人在院治療

2000人！東風本田大裁員　「N+3」優離...員工排隊「搶名額」

北京香山論壇中美軍事互動受關注　美國防部派副助理部長率團參加

20歲女拒「外公索錢」後被勒死　妹妹崩潰：她的人生才剛開始

陸男大街砍人！滷味店廚師「拿大勺」衝出來救人

橫店戲痴「龍套王」租屋處過世　生前最大夢想：成為影帝

「田徑界IU」夏思凝穿半透明蕾絲　陸網轟：破壞運動員形象

地鐵沒人讓座！　廣州「軍裝大媽」狂毆年輕男：明天起男人站著

騎車被撞只收90元私了！騎士就醫才知「顱內出血」

大學生實習弟用「很躁」開批公司　一票見狀秒怒：躁X小

李懿被9年男友求婚自己搞砸　帶他到南投泡湯重燃火花

金鐘59獲3項大獎提名　庾澄慶興奮喊「入圍是應該的」

快訊／「麟榤配」逆轉奪勝　晉級香港公開賽男雙8強

宴請帛琉國務部長艾古斯　林佳龍：秉持「太平洋之道」共促區域繁榮

11月美選牽動對華政策走向　陸學者：川普勝選將衝擊中美關係

美國南加州山林大火燒一周！延燒面積超過3.6萬英畝　縱火男子被逮

最美休息站「南投日月町」開箱！吉祥物藏故事　吃得到和洋早午餐

泰國近30年最嚴重洪水致4死　救生艇難入災區！居民斷糧爬屋頂求救

沈玉琳忘年之交竟是「她」 林襄羞喊：玉琳哥我可以！

大陸熱門新聞

「田徑界IU」穿半透明蕾絲　陸網轟：破壞形象

地鐵沒人讓座！「軍裝大媽」狂毆年輕男：明天起男人站著

騎車被撞收90元私了！騎士就醫才知顱內出血

沒給尪遊戲儲值！陸女新婚2個月遭家暴失明

2000人！東風本田大裁員 「N+3」優離...員工排隊「搶名額」

20歲女拒絕「外公索錢」後被殺

橫店戲痴「龍套王」租屋處過世 生前最大夢想：成為影帝

陸男大街砍人！滷味店廚師拿大勺衝出救人

正妹主播疑不倫小楊哥遭設局！家屬發聲了

陸客10月赴金門旅遊最後關鍵？　國台辦回應

「廈門踩線團」9/18赴金門？　陸委會回應

華為史上最貴手機！陸網：長得像奏摺

用華為體驗機搶到周杰倫南京站門票 陸網友：專賣店訊號賊強

36歲陸男夜市起爭執…遭砍斷頭顱當眾慘死

更多熱門

相關新聞

北京香山論壇中美軍事互動受關注 美國防部派副助理部長率團參加

北京香山論壇中美軍事互動受關注 美國防部派副助理部長率團參加

被認為是大陸年度軍事方面主場外交的北京香山論壇今（12）日起舉行，為期三天，明（13）日的開幕式及主論壇上，大陸國防部長董軍將進行主題演說，同時，在中美軍事互動「解凍」後，美國國防部在本屆論壇也派出更高層級的副助理部長蔡斯（Michael Chase）率團參加，由於蔡斯分管業務為大陸、台灣及蒙古，中美軍事高層互動將成為本屆論壇最大看點之一。

美擬派國防部副助理部長蔡斯出席香山論壇

美擬派國防部副助理部長蔡斯出席香山論壇

美國防部將率團參加11屆香山論壇　

美國防部將率團參加11屆香山論壇　

周忠菲／中美關係回暖對台海局勢影響

周忠菲／中美關係回暖對台海局勢影響

陸考慮模仿哈瑪斯突擊台？　

陸考慮模仿哈瑪斯突擊台？　

關鍵字：

賈慶國香山論壇第十一屆

讀者迴響

熱門新聞

2.5萬料理網紅遭輾斃！監理站換車牌命喪輪下

微博「謝謝中國台灣」　火星人IG拔國旗：謝謝高雄

清查柯文哲一家金流！檢廉查扣神秘保險箱

不二糕餅被爆蛋黃酥有蟑螂　業者：完整包入這麼大異物機率很低

王浩宇秀「柯文哲兒子私照」　台南小草信仰動搖

大蛇丸女友是誰？

「田徑界IU」穿半透明蕾絲　陸網轟：破壞形象

辛巴放話「幫小楊哥賠4.5億」出事了！

大蛇丸宣告脫單公開合照：我女友啦～

政府發錢最高2萬　符合3條件都能領

騎士追罵四輪　下秒遭卡車輾破頭顱亡

「貝碧佳」今轉中颱！　3變數要注意

紡織大廠突喊關廠　員工控公司欠薪扣假

蔡依林哽咽哭了！

KID妻懷二寶前「其實流產過」

更多

最夯影音

更多

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

陳喬恩結婚親邀「螢幕男友」　明道被問包多少..笑：她不缺錢

男走斑馬線遭休旅車撞！　駕駛無減速...網轟太離譜

金鐘59亮點／林依晨.許瑋甯網內互打　方志友.楊銘威夫妻檔「對決假老公」

黃牌重機停37hrs拒繳1480元　23歲男騎士嫌貴鑽缺口落跑

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面