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大陸 大陸焦點 特派現場

北京香山論壇中美軍事互動受關注　美國防部派副助理部長率團參加

▲▼ 第十一屆、香山論壇、北京、何雷（軍裝）、賈慶國（西裝） 。（圖／記者任以芳攝）

▲第十一屆北京香山論壇。（圖／記者任以芳攝，下同）

記者魏有德／綜合報導

被認為是大陸年度軍事方面主場外交的北京香山論壇今（12）日起舉行，為期三天，明（13）日的開幕式及主論壇上，大陸國防部長董軍將進行主題演說，同時，在中美軍事互動「解凍」後，美國國防部在本屆論壇也派出更高層級的副助理部長蔡斯（Michael Chase）率團參加，由於蔡斯分管業務為大陸、台灣及蒙古，中美軍事高層互動將成為本屆論壇最大看點之一。

▲▼ 第十一屆、香山論壇、北京、何雷（軍裝）、賈慶國（西裝） 。（圖／記者任以芳攝）

《澎湃新聞》報導，本屆論壇以「共築和平、共享未來」為主題，體現了全球安全倡議的核心理念。
截至目前，已有100餘個國家、國際組織官方代表團的500餘名官方代表，以及200余名中外專家學者確認參會，參會人員的數量和層級再創新高。

本屆論壇主題之下，還設有「安全合作與亞太繁榮穩定」、「多極化與國際秩序走向」、「全球南方與世界和平發展」及「國際機制與全球安全治理」等四個全體會議議題，以及「東盟與亞太地區安全架構」、「維護東北亞安全穩定」、「歐洲安全走向」、「中東和平願景」和「中美正確相處之道」、「新興技術向善」、「國際軍控的未來」、「武裝衝突中的人道主義危機」等八個分組會議。

值得注意的是，在時任美國聯邦眾議院議長裴洛西2022年8月訪台後，中美軍事溝通交流一度喊停，直至2023年論壇前，才逐漸恢復對話。而本屆美國國防部派出更高層級的蔡斯與會，在亞太區域穩定上，中美雙方的軍事高層互動及較勁，也成為本屆論壇的關注焦點。

外界分析，蔡斯被視為美國「知中派」人士，重點研究中國軍事現代化、戰略和核政策，他曾在去（2023）年底與大陸駐美大使館國防武官劉展在五角大廈舉行會談，此外，他也曾在今（2024）年1月與中共中央軍委國際軍事合作辦公室副主任宋延超舉行中美國防政策協調會談。

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