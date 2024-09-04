「他」率美代表團出席香山軍事論壇　美擬派國防部副助理部長蔡斯

▲ 今年美方擬派國防部副助理部長蔡斯出席香山論壇，代表團層級去年第十屆香山論壇高 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

第十一屆北京香山論壇將於9月12日至14日在北京國際會議中心舉辦，根據路透社今(4日)引述一名美國官員說法，報導稱華府計劃派出負責中國、台灣和蒙古事務的國防部副助理部長蔡斯(Michael Chase)率團出席本屆香山論壇，規格層級比去年高。

蔡斯層級不但符合美國國防部過去慣例，層級也比去年率團與會的美國官員高。去年是美國防部副部長辦公室的中國事務主任卡萊斯(Xanthi Carras)，2019年香山論壇時任國防部副助理部長施燦德(Chad Sbragia)與會，相較蔡斯與施燦德，卡萊斯的位階較低。

根據《路透社》報導稱，今年1月蔡斯在華盛頓主持美中軍事會談，這也是自2022年以來的首次此類工作級別會談。當時大多數美中雙邊軍事接觸中斷，主因來自時任眾議院議長裴洛西訪問台灣，造成中美軍事對話斷線18個月。

報導也指出，台灣和南海將是美中關係爭議熱點，雙方不願在「核心問題」上妥協。美國國家安全顧問蘇利文上週訪問中國期間表示，沒有就南海問題達成新協議。

本屆論壇將於9月12日至14日在北京國際會議中心舉辦，主題為「共築和平、共享未來」，設置4場全體會議和8場平行分組會議。據了解共有90多個國家、國際組織官方代表團的500多名代表，以及200多名中外專家學者出席本屆論壇，包括美國防部將率團參加。

香山論壇籌委會綜合協調組組長吳建剛介紹指出，包括30多名國防部長、軍隊總長在內的官方代表團，以及紅十字國際委員會副主席、亞信秘書長、上合組織副秘書長，北約、歐盟等國際和地區組織代表將出席會議。此外，參會嘉賓包含30多名前政要和數十位知名學者，參會人員的數量和層級再創新高。