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大陸 大陸焦點 特派現場

美國防部將率團參加11屆香山論壇　中美軍事互動引關注

▲▼ 第十屆香山論壇、張又俠出席 。（圖／記者任以芳攝）

▲去年第十屆香山論壇獨缺中國防長，由中央軍委副主席張又俠代表出席 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

第十一屆北京香山論壇將於9月12日至14日在北京國際會議中心舉辦。昨3日起，共有90多個國家、國際組織官方代表團的500多名代表，以及200多名中外專家學者出席本屆論壇，包括美國防部將率團參加。今年上半年中美軍事初步恢復交流對話，美方此行參會人員規格、規模以及代表性，引發外界關注。

本屆論壇將於9月12日至14日在北京國際會議中心舉辦，主題為「共築和平、共享未來」，設置4場全體會議和8場平行分組會議。

香山論壇籌委會綜合協調組組長吳建剛介紹指出，包括30多名國防部長、軍隊總長在內的官方代表團，以及紅十字國際委員會副主席、亞信秘書長、上合組織副秘書長，北約、歐盟等國際和地區組織代表將出席會議。此外，參會嘉賓包含30多名前政要和數十位知名學者，參會人員的數量和層級再創新高。

▲▼ 卡萊斯、施燦德、黃永宏、第十屆香山論壇 。（圖／記者任以芳攝）

▲去年美國防部副部長辦公室中國事務主任卡萊斯代表出席香山論壇，今年美國防部層級規格引發關注。（圖／記者任以芳攝）

去年第十屆香山論壇，美方由美國防部副部長辦公室中國事務主任卡萊斯代表，包括4年前曾率團參加第九屆香山論壇的時任美國助理國防部施燦德也隨團參加。當時美方代表團極為低調，面對媒體採訪不做任何回應，唯獨俄羅斯時任國防部長蕭依古致辭時，刻意以行動表達立場，「全體」缺席。

回顧近3年中美軍事互動重大轉折點，2022年8月美國時任眾院議長裴洛西訪台，造成中美軍事對話中斷；2023年時任中國國防部長李尚福因任職中國人民解放軍裝備發展部部長期間購買俄羅斯戰機和防控導彈系統，受美國制裁，美國防長奧斯汀拒絕與其對話；2023年2月，中國「氣球間諜」引起美方譴責，雙方關係更加惡劣。

去年8月李尚福涉嫌嚴重違紀違法被革職後，中美出現微妙互動，除了繼續努力修補關係，同年11月「習拜會」後，雙方表示同意恢復高層的軍事對話和領導直接通話，加速推進雙方高層軍事恢復對話。

▲▼美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、中國國防部長董軍。（圖／路透）

▲美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與中國國防部長董軍於五月底會晤。（圖／路透）

中美軍事中斷18月後，今年5月31日奧斯汀與中國新上任國防部長董軍首次舉行面對面會晤，根據五角大廈轉述會談重點，奧斯丁強調美中軍事溝通管道暢通的重要性，希望達成「拜習會」共識，首先盡快恢復美中戰區司令熱線，並於年底前建立中美危機溝通工作小組。

延續中美互動默契，今年美方派出代表團層級和人員身份極為關鍵，牽動中美軍事對話互動指標信號。此外俄羅斯、烏克蘭、以色列將派專家學者參加相關活動。

外界預料，邁入第3年「俄烏危機」，近期以色列與伊朗衝突衝擊中東整體局勢，加上南海問題、台灣問題等，都是今年新山論壇焦點。

剛結束3天訪華行程的美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）與中國外長王毅進行多次戰略溝通，會後發布消息也強調未來加強調中美關係合作，以平等方式處理雙邊關係，不是站在對立面，呼應中美兩國領導人先前於舊金山會談共識，積極尋求雙邊關係穩定，解決雙方立場存在根本性分歧。

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