朱敬一揭政院經濟發展委員會5問題　直言：財政部成最大受災戶

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱敬一揭政院經濟發展委員會5問題　直言「財政部成最大受災部會」

▲▼行政院經濟發展委員會首次顧問會議3日舉行，產官學界代表齊聚一堂就台灣當前所面臨的經濟議題交換意見。行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君親臨會場聆聽前台積電董事長劉德音的專題演講。（圖／記者湯興漢攝）

▲行政院經濟發展委員會首次顧問會議3日舉行。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

行政院長卓榮泰3日出席「行政院經濟發展委員會」顧問會議，聽取「創新經濟」、「均衡台灣」及「包容成長」分組結論報告。對此，包容成長小組召集人兼中研院院士朱敬一今（12日）表示，對於會議5點提醒，第一「政院要思考『初衷』，目標清楚，進程才清楚」、第二「體制外專家有他們的侷限與利益」、第三「特定企業要求減稅，是要賺更多錢」、第四「有些建議是新瓶裝舊酒」、第五「財政部成最大受災部會」。他強調，包容廣納的經濟制度，是國家向前邁進主因，他們愛之深責之切，故做以上提點。

朱敬一於臉書表示，行政院九月初召開「經濟發展顧問委員會」，場面浩大，顧問人數有五十餘人，他們也忝列為顧問。類似的會議在二十幾年前也召開過；當時陳水扁總統召開的是「經濟發展諮詢委員會」，不論是顧問委員或諮詢委員，委員們都是體制外人士，並沒有決策權。

朱敬一表示，這類委員通常來自學界或業界，概念上，召開這類諮詢或顧問會議的目的，就是要聽聽非官員的聲音，做為政府施政的參考。但他們的觀察不只如此，對於經濟發展顧問會議的5點提醒，分點申論之。

第一、朱敬一說，這麼大規模地聽取體制外的聲音，似乎是表示體制內的人訊息不夠周全、思考有所閉塞，於是要廣開言路。但仔細觀察又非如此，有許多產經部會首長原本即來自民間，而且他們當初之所以雀屏中選，就是因為來自民間，觀念視野有可取之處。

但為什麼剛進政府才一百天，就又要重新聽取民間聲音呢？行政院也許要仔細思考「初衷」；目標清楚，會議的進程才會清楚。

第二、朱敬一再說，體制外的專家固然有不一樣的視角，但也有他們的侷限與利益，坊間常批評學者「蛋頭」，就是嘲笑其侷限。而來自業界的委員理所當然為自己的利益發聲；他們的建議也許有十分之一是暮鼓晨鐘，但其餘十分之九，難免也會有利益之私或視野之限，未必能輕信，還是得經過部會的仔細琢磨。如果率爾將顧問委員會的建議當成政府政策而大力推動，那就會有嚴重的扭曲。

第三、朱敬一指出，這一類的經發會最常出現的扭曲，就是特定企業要求減稅，提出減稅要求，不見得是要增加競爭力，而是他們要「賺更多錢」。有些大企業已經是世界級的，荷包滿滿，但還是不肯斷奶，開口閉口都是要租稅抵減，2021年台灣的租稅負擔率才13.2%，韓國22.1%、美國20.3%、法國30.3%、德國24.6%。

然而，台灣稅負如此之低，且面對如此高的國防與社福支出需求，哪裡還有減稅的本錢？若干經發顧問大聲要求減稅，不理會國內大環境、不做國際比較、不體諒受薪階級的沈重租稅負擔，這樣的建議究竟高明在哪裡呢？

第四、朱敬一再指，經發會有些建議，幾乎是毫不掩飾地新瓶裝舊酒，例如亞太資產管理中心、自由貿易港區等，幾乎與30年前的「亞太營運中心」、以及10年前的「自由貿易港區」等如出一轍，背後又是特區、減稅那一套，完全不思考為什麼前人，30年來做不成功，也不管虛擬園區內外所產生的套利干擾、法制扭曲，若這些建議匆促執行，絕對會對經濟產生重大傷害。

第五、朱敬一認為，類似會議最大的受災部會，就是財政部。2001年經發會通過了一個「土地增值稅減半徵收」的決議；事後數據看來，除了讓炒作土地的人笑逐顏開之外，根本看不出來這個決議對經濟發展有什麼影響。

朱敬一提到，2009 年賦稅改革委員會更是強推一個「大降遺產贈與稅」的案，只見大有錢人歡欣雀躍，尋常百姓卻感到相對剝奪，由於受邀參加會議的顧問都背景顯赫，稍不留意經發會就容易扭曲成「利益團體動員會議」，這裡的分際掌握，豈能不慎？

最後，朱敬一強調，包容廣納的經濟制度，是國家向前邁進的主要原因。他們愛之深責之切，故作以上提點。文末更署名，幾位經濟發展委員會「包容成長」的成員，朱敬一、林明仁、陳東升、劉錦添。

▼中研院院士朱敬一。（圖／記者林敬旻攝）

▲中研院院士朱敬一出席賴清德「國家希望工程」國政說明會。（圖／記者林敬旻攝）

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