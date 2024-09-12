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文化部14億續辦「重建臺灣藝術史計畫」　5面向推廣盼找回文化認同

▲▼文化部李靜慧次長出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲文化部李靜慧次長出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者郭運興／台北報導

文化部今（12日）行政院會報告「重建臺灣藝術史2.0」。文化部表示，經行政院核定2025到2028年共14億元，將續辦計畫。針對「具體成效」，2018年至2024年已完成蒐藏臺灣前輩藝術家作品867件，修復作品及文物史料逾8000件，累計超過362萬推廣參與人次等成果，針對「未來計畫」，2025年起「重建臺灣藝術史2.0計畫」，將加入建築史及歌仔戲史等，共5大面向典藏、研究、推廣工作，文化部強調，未來將完整呈現臺灣藝術史發展，找回臺灣藝術史及臺灣文化認同。

文化部表示，為向國人介紹臺灣土地藝術資產，找回令人感動的臺灣藝術故事，文化部自2018到2024年以前瞻基礎建設預算推動「重建臺灣藝術史計畫」。為能持續深化地方協力、民間投入，並實踐總統賴清德國家希望工程願景，將續辦理「重建臺灣藝術史2.0計畫」，並經行政院同意核定2025到2028年共14億元，期盼持續擴散效益，促成「土地x文化x世代」對話，找回臺灣藝術史及臺灣文化認同。

▼文化部「重建臺灣藝術史2.0」計畫說明。（圖／文化部提供，點圖放大）

▲▼文化部「重建臺灣藝術史2.0」資料。（圖／文化部提供，點圖放大）

針對「過去具體成效」，文化部表示，「重建臺灣藝術史1.0」自2018年至2024年，首度由國家高度，並以特別預算支持中央、地方、民間共同協力進行藝術史重建。7年期間，帶動如順天美術館典藏歸鄉、《甘露水》重新出土且於近日重返黃土水母校東京藝術大學等動人故事。並實質完成蒐藏臺灣前輩藝術家作品867件，徵集檔案史料超過9萬件，修復作品及文物史料逾8000件，臺灣藝術家影音專輯及專書出版456件，辦理82檔美術、工藝、文學、音樂重要經典展演，累計超過362萬推廣參與人次等具體成果。

▼文化部往年「重建臺灣藝術史1.0」具體成效。（圖／文化部提供，點圖放大）

▲▼文化部「重建臺灣藝術史2.0」資料。（圖／文化部提供，點圖放大）

針對「未來計畫」，文化部指出，2025年起的「重建臺灣藝術史2.0計畫」，除將繼續原有美術史、音樂史、文學史，將加入建築史及歌仔戲史等，共5大面向的典藏、研究、推廣工作。同時，鑒於學術界及前輩藝術家後代，長期倡議政府應再增加1個國家級美術館，有系統展現臺灣近現代藝術脈絡，文化部也同步啟動籌設臺南國家美術館，聚焦臺灣前輩藝術家研究、展覽及教育推廣。至於音樂、文學、建築、歌仔戲等，也將透過臺灣音樂館、臺灣文學館、建築文化中心、臺灣歌仔戲中心等永續各項工作。

▼文化部「重建臺灣藝術史2.0」預期績效。（圖／文化部提供，點圖放大）

▲▼文化部「重建臺灣藝術史2.0」資料。（圖／文化部提供，點圖放大）

除臺南國家美術館外，文化部也將偕同各地方美術館整理藝術脈絡，從中央到地方，系統性展現臺灣近現代藝術發展脈絡。此外，文化部也將與國科會合作，盤點開放重建臺灣藝術史計畫成果內容，協助充實臺灣自己發展的生成式AI，促進藝術史相關論述透過數位工具擴散至國際視野。

最後，文化部強調，未來將持續推動重建臺灣藝術史各項工作，積累研究基礎、成果轉譯推廣，凝聚構築臺灣文化主體性輪廓，完整紀錄呈現臺灣藝術史發展。

▼文化部「重建臺灣藝術史2.0」資料。（圖／文化部提供，點圖放大）

▲▼文化部「重建臺灣藝術史2.0」資料。（圖／文化部提供，點圖放大）

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