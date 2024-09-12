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維持交易動能、降低市場臆測　行政院拍板當沖降稅延長3年

▲▼股市 台北股市大跌 史上最大跌幅 台積電。（圖／記者屠惠剛攝）

▲維持交易動能、降低市場臆測，行政院拍板當沖降稅延長3年。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院12日院會通過「證券交易稅條例」第2條之2、第12條修正草案，延長現股當日沖銷交易（當沖）證券交易稅減半措施，稅率自3‰優惠減半為1.5‰，延長3年至2027年12月31日。針對延長的時限考量，財政次長李慶華說明，跟金管會討論後，認為過去延長的時間最長為3年，是比較可以觀察國際政治或經濟情勢發展的適當時機。

財政部副署長宋秀玲說，當沖降稅緣起是2017年時因為股市交易動能疲弱、約900多億，為了提振市場動能，啟動第一次降稅，當時只有維持一年；後來日均值來到1400多億，當沖佔比約25%。

宋秀玲表示，一年後實施屆滿，觀察實施狀況，認為為了穩定交易動能、降低股市投資人的臆測，這次又繼續延長3年8個月，實施期間從2018年4月28日到2021年12月底。這次在實施期間，日均成交值成長為2549億，當沖佔比約37%。

「期滿後認為股市還有繼續維持動能的必要，因此又第3次延長。」宋秀玲說，這次從2022年延長2年到2024年底，主要考量是促進證券市場的長遠發展，日均成交值也進一步提升到4988億元，當沖佔比約35%。

宋秀玲說，此次經評估後，為了維持動能並降低市場的不確定性，決定再延長3年到2027年底，降低投資人對於不確定性的臆測外，也保持彈性，3年期滿前可以視過內外經濟發展狀況有無繼續延長必要。

有記者問到，針對當沖降稅的措施，證券商業同業公會建議可以延長5年，此次只做3年的考量為何？財政次長李慶華說明，跟金管會討論後，認為過去延長的時間最長為3年，可能是比較恰當可以觀察國際政治或經濟情勢發展的適當時機，因此這次還是延長3年。

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