單親媽欠健保費不繳「可憐原因曝」　屏東執行分署送暖

▲屏東執行分署人員中秋節送愛心 。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣一名單親婦人育有多名年幼孩子，因積欠健保費及停車費逾期未繳變罰單，被函送屏東執行分署執行，執行人員發現她確實貧困，主動轉介健保署高屏業務組協助處理義務人所欠健保費，並在中秋節前夕另捐贈生活物質，幫她暫度難關。

法務部行政執行署屏東分署柯怡如分署長日前攜帶愛心物資，帶領分署同仁關心轄區一位單親媽媽。這位母親要照顧好幾個小孩，但是收入微薄，全家借住親友名下平平房，雖然里長及社會處已介入處理給予相關補助，仍不足以支應全家生活開支。

她因未繳納交通罰單及健保費7萬多元，案件去（112）年被移送到分署執行，書記官發現她的小孩很多，主動到她住處訪查，關心了解她的生活狀況後，主動轉介健保署高屏業務組協助處理義務人所欠健保費。

柯分署長日前指示書記官主動與她聯繫，詢問所需物資。由於她單親媽媽家中有嬰幼兒，加以有好幾位是學齡前幼童，分署愛心社特別為義務人準備尿布與米、麵、餅乾等食物，執行同仁也自發性地準備全家人都能補充營養的肉鬆、蛋糕與調理油等食品及中秋月餅禮盒，全部的愛心物資由分署長代表親送她住處里長辦公室，交由里長幫忙以小貨車載送予義務人，希望她能感受到屏東分署全體同仁的中秋關懷與心意。

屏東分署表示，執行人員因為執行案件更有機會發現義務人的困境，本於「執行有愛、公義無礙」之理念，希望藉由適當的轉介，可以跨機關串起社會安全網，也期許在同仁的主動關懷中，讓義務人感受到屏東分署的溫暖。分署同仁自發性成立的愛心社將持續提供弱勢義務人物資，並不定期舉行愛心義賣，詳情可上官網公告、IG、FB與LINE訊息！