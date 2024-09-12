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今明水氣多「降雨熱區曝」　中秋節北、東半部雲縫賞月

▲▼大雷雨 午後雷雨 天氣 路上行人。（圖／記者屠惠剛攝）

▲今、明天水氣多，東半部及基隆北海岸容易有陣雨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣不穩定，天氣風險公司天氣分析師廖于霆指出，今天偏東風水氣影響，東半部及基隆北海岸容易有陣雨，明天東半部與基隆北海岸仍有陣雨；下周二就是中秋節，受低壓水氣影響，東半部與北海岸、東北角雲量多容易有陣雨，要從雲縫中賞月。

廖于霆在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天受偏東風水氣影響，迎風面東半部及基隆北海岸地區容易有陣雨，降雨不限午後，整天都有突如其來一陣大雨的機會，不下雨的時候可能會出太陽，還是比較熱。中南部山區仍有午後雷陣雨，並有短時較大雨勢發生機會。

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溫度部分，他表示，西半部其他地區今天天氣大致穩定，都是晴時多雲，日照強氣溫高。各地高溫北部可來到34至35度，中南部33至34度，東半部32至33度。

廖于霆指出，明天受低壓帶影響，台灣附近風場轉東北風，迎風面的東半部與基隆北海岸仍有陣雨，中南部仍有短暫午後雷陣雨，雨勢可能比今天稍弱一點，白天氣溫跟今天差不多，還是悶熱。

至於貝碧佳颱風，他表示，強度持續增強，預測路徑穩定朝琉球海面移動，預估周日就會來到琉球那霸一帶，下周一抵達東海，並從浙江附近登陸，受外圍環流水氣影響，周日到下周一北部、東北部有間歇雨勢，高溫可望有所緩解。

下周二就是中秋節，廖于霆說，目前看來應該沒有颱風直接攪局，不過受低壓水氣影響，東半部與北海岸、東北角地區雲量多容易有陣雨，要賞月要從雲縫中。其他地區多雲時晴，相對比較容易看到月亮。

廖于霆提到，因為數值模式持續預報下周菲律賓東方海面還有其他颱風形成，預報會不會有變化還要再持續觀察。

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