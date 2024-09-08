女友是電鋸殺人魔！男遭「大卸15塊」飄腐臭　4歲孩全程目睹

▲ 古茲曼遭小15歲的女友殘殺。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國阿拉巴馬州一名男子連日未到公司上班，老闆報案後警方上門調查，卻發現他已身亡，遭人大卸八塊棄屍，散發陣陣惡臭。調查揭露他遭女友殺害後使用電鋸肢解，且犯案當時他們年僅4歲的兒子恐怕就在現場，目睹血腥過程。

根據《每日郵報》，41歲男子古茲曼（Benito Morales Guzman）被老闆通報失蹤，警方8月27日前往他和26歲女友洛佩茲（Joselina Elizabeth Lopez）位於阿拉巴馬州斯洛克伯（Slocomb）的住家，卻聞到一陣強烈的腐臭，從一輛裝滿垃圾的轎車上傳出。

警方隨即在車上找到據信是古茲曼的遺體，已被肢解成多塊，還找到仍沾有人肉的電鋸，並在屋內發現一把槍，彈匣裡的6發子彈已射出5發，而古茲曼身上取出2枚。

洛佩茲被控犯下蓄意謀殺，州警截至目前研判，她向古茲曼開了5槍將他殺害，用電鋸將屍體肢解成約15塊，分裝進垃圾袋後塞進轎車後座和後車箱。調查發現洛佩茲近期向建材零售商勞氏（Lowe's）購買4把電鋸，並退回其中一把。

且檢調懷疑，兩人患有自閉症的4歲孩子在洛佩茲犯案當下全程目睹。據信洛佩茲被捕前正準備逃往墨西哥，調查人員在一輛車上發現兒童汽車座椅、尿布、孩子的出生證明和洛佩茲的護照，和尿布放在一起的奶粉盒還沾有血跡。

洛佩茲目前關押於傑尼瓦郡監獄，在保釋聽證會上聲稱，殺害古茲曼是出於自衛，因為她和家人都因古茲曼積欠毒品費用而遭人威脅，還指控古茲曼企圖阻止她和家人接觸；古茲曼前妻對於洛佩茲的說法則直言，「令人難以相信」，「古茲曼絕對不會做這種事」。洛佩茲下一場聽證會預定11日舉行。