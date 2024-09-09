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大陸 大陸焦點 特派現場

陸百萬粉絲網紅遭「熟人虐殺」！兇手逃至緬甸賭博　更多內幕曝光

▲▼陸網紅遭熟人殺害。（圖／翻攝自新聞坊）

▲陸網紅遭熟人殺害。（圖／翻攝自新聞坊）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一擁有百萬粉絲的反串網紅羅大美2023年7月7日遭人劫財後殺害。時隔一年，嫌疑人即將在河南省南陽市中院接受審判。該案主犯為余姓男子，外號余大娃，今年42歲，他曾因犯搶劫罪兩次獲刑。殺害羅大美之前，余男已負債累累。

據《新聞坊》報導，和余男有過交集的劉可（化名）透露，余男身高160多公分，體態偏胖，右臂紋了一頭黑色的犀牛。十六七歲時，余男在南陽一錄影廳上班，喜歡打牌，輸多贏少，「那時候他也沒啥錢，打得小，後來越賭越大，賭博的花樣也越來越多。」

劉可說，2000年的一天，余男坐上一輛計程車，行至偏僻地段後，持刀搶走司機數百元。

余男用類似手法作案多起，被抓後判刑10多年。出獄後沒多久，他再次搶劫一名計程車司機，又被判刑。

兩次服刑的經歷成了余男的「資本」，篤定自己是「混社會比較有名氣的人」。劉可說「坐牢也改變不了他，不幹正事，撈偏門」。

2019年，余男「結婚」了，但未登記。談及余男時，這名女子滿心都是失望，「他常流連於娛樂場所，夜不歸宿，還經常去賭博。」

知情人士說，和「前妻」分開後，余男和女子劉菲（化名）在南陽城區租房同居，對外聲稱是男女朋友，實際上余男時常幫劉菲介紹嫖客，得來的錢被他掌控。案發前，余男已經債台高築。

▲▼陸網紅遭熟人殺害。（圖／翻攝自新聞坊）

熟識羅大美的陳力（化名）說，2019年，羅大美粉絲已超百萬，他開始直播帶貨賣化妝品。財富改變了羅大美及家人的生活，他購買了豪車、房子，還給父母也買了車，供親人讀大學。

在陳力眼中，羅大美是個心地善良的人。有了錢的羅大美不忘回饋社會，河南疫情、發大水，羅大美都捐錢捐物。陳力說，羅大美買豪車買房買名牌衣物常會發微信朋友圈，和熟識的人也不避諱談自己的收入和存款，「他不是炫富，就是沒啥城府，露富了。」

負債累累的賭徒余男盯上了露富的羅大美。陳力說，余男和羅大美認識。此前羅大美因糾紛被社會人員糾纏，曾花錢請余男出面平事。但後來覺得余男是個難纏的人，刻意與其保持距離。

為約出羅大美，余男找到了羅大美信任的人吳慶，模棱兩可地講了「搞錢」的計劃，吳慶未明確拒絕。2023年7月5日晚，吳慶邀請羅大美出來見面，羅大美在當地劇院演出完後開車赴約。吳慶將羅大美帶到了余男和劉菲的出租屋中。見到羅大美後，余男讓劉菲和吳慶下樓。隨後，劉菲通過微信轉給吳慶數百元「辛苦費」。拿到錢後，吳慶離開。

彼時的出租屋內，余男已將羅大美綁了起來並封嘴，很快他扛著羅大美下樓，將其塞進羅大美保時捷車的後車箱中。隨即，余和劉兩人駕車從南陽市區出租屋來到了南召縣一處山村，停到一個廢棄的民宅附近，羅大美被帶到房中。

7月6日凌晨，余男威逼羅大美向劉菲的銀行卡、微信、支付寶內轉帳100多萬元。因轉帳超限，7月7日，余男再次威逼羅大美向上述帳號轉帳約100萬元。

知情人士說，余男得到200多萬元後並未放過羅大美。7月7日，害怕事情敗露的余男將羅大美殘忍殺害，拋屍民宅旁的紅薯窖中。

羅大美家屬於2023年8月28日報警，此時距羅大美失蹤已超50天。家人說，當年7月6日，羅大美陸續給家人發去微信訊息「開車撞人了」、「別打電話，別打視頻（視訊）」、「我得出去躲兩天」、「現在還沒有監測到我，我這輛車還被鎖定，我會把車停在一個安全的地方，到時候你讓人開走」、「他說那邊人還沒搶救過來，有可能成為植物人。等他把這事處理好，再跟我聯繫」、「媽，相信我，聽我的沒錯」等等話語。

7月8日，羅大美的手機又發來三張圖片和位置。根據定位，羅大美的家人來到南陽市區將車開走。家人誤認為羅大美酒後駕車撞人，在自行處理便沒有及時報警。

此外，羅大美同事也收到了「家裡有事，需要回去處理」等類似訊息。其實，這些訊息都是余男用羅大美的手機發出的。

穩住羅大美的家人和同事後，余男將部分帳款藏匿至親戚處（目前其親戚因掩飾、隱瞞犯罪所得被拘留），本人隨即潛逃到緬甸一賭場，豪賭數日，結果輸掉了大部分贓款。

2023年8月31日，余男從緬甸偷越國境準備回南陽探風聲時，被邊防警員抓獲，隨後他被移交南召警方。劉菲和吳慶，在余男被抓獲之前已在南陽落網。余男能潛逃到境外是有人幫其偷渡，警方正在進一步調查中。

羅大美是家中的頂樑柱，是家人的希望，一年多來，家人一直處於悲痛之中。羅大美的家人說，「余男搶了我兒的錢，殺了我的兒，毀了我的家。我們一直保持著隱忍和克制，相信法律會讓他們得到應有的懲罰。」​​

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