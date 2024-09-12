　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

颱風摩羯重創越南已179死　首都紅河水位狂漲打破20年紀錄

▲▼颱風摩羯重創越南釀179死 河內市紅河水位高漲創20年紀錄。（圖／路透社）

▲摩羯颱風重創越南，造成至少300人死亡或失蹤。（圖／路透）

文／中央社

颱風摩羯及隨後引發的洪水、土石流已造成越南超過300人死亡及失蹤，越南北部持續降雨，傷亡人數料將進一步攀升。首都河內市的紅河水位今天越過11公尺，創20年來紀錄。

颱風摩羯減弱為熱帶性低氣壓後的強降雨持續為越南帶來嚴重災害。人民代表報報導，越南農業與農村發展部統計，至今晚6時止，已有179人死亡、145人失蹤、近800人受傷，傷亡人數主要集中在山區省分。

河內市仍有淹水風險，越南國家水文氣象預報中心主任梅文謙（Mai Van Khiem）表示，今天上午10時，紅河在河內市的水位達11.02公尺。歷史數據顯示，11公尺以上的水位上次出現是在2004年。

紅河上游持續洩洪，越南國家水文氣象預報中心預計，河內市的紅河水位將繼續上升，有望在今晚7時許達到11.35公尺。水位之後可能會穩定下來，但具體仍得看後續降雨量和上游水庫的洩洪情況。

梅文謙指出，若河內市紅河水位觸及最高三級警戒的11.5公尺，將淹沒還劍區（Hoan Kiem）、西湖區（Tay Ho）、巴亭區（Ba Dinh）等靠近外城堤防一帶區域，市中心受到紅河堤防的保護，較不會淹水。13日起降雨將逐漸減少。

據越南農業與農村發展部的報告，越南北部地區已有超過12萬4500公頃水稻和2萬8880公頃蔬果被淹沒。當地超市正在增加從越南南部採購農產品與蔬果，以取代受颱風影響的北部地區供應商。

眼見雨勢還將持續，部分河內市民近日前往超市搶購生鮮食物，近幾天以來，社區中、小型超市的蔬果區經常銷售一空。越南工商部連日強調，物資相當充裕，呼籲民眾別做不必要的食物囤積。

ET快訊
政府又發錢了「最高2萬」　符合3條件都能領
桃園紡織大廠突宣布關廠　員工上班到一半失業！
京華城20％容積獎勵哪來的？蔡正元曝爭點：明顯圖利政府
20歲妹大腸癌嘆：媽罹肺癌　專家一問「飲食習慣」傻眼了
大蛇丸宣布交女友了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

火爆騎士亂鑽追罵四輪「逼車又拍窗」　下秒遭卡車輾破頭顱亡

颱風摩羯重創越南已179死　首都紅河水位狂漲打破20年紀錄

富士山腳下「本町通」成拍照熱點　觀光公害反助老街重生

川普宣稱總統辯論會「被操弄」　自認贏賀錦麗很多

美國總統大選辯論「6大交鋒時刻」　川普罵賀錦麗史上最爛副總統

京都地鐵車廂廣告被嫌「太色」　正妹女高生圖像慘遭圍剿

日本這地區已被中國人「佔領」　2.4萬人居住滿滿中國話、中國菜

地震次數增加！菲律賓坎拉翁火山「噴發二氧化硫」　數百居民急撤

衝過終點線「手抓胸口」倒地亡！美跑者生前影片　1句話成恐怖巧合

日本外相上川陽子參選自民黨總裁　曾執行邪教13人死刑令

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

陳喬恩結婚親邀「螢幕男友」　明道被問包多少..笑：她不缺錢

幻象2000墜海飛官獲救　送院畫面曝光

川普亂扯移民吃美國人寵物 賀錦麗無奈搖頭笑：太極端

小楊哥「假貨+劈腿風波」直播哽咽　21歲小三爆懷孕..又傳出夜店激吻辣妹照

輪胎失壓硬要開！　燒成風火輪慘變廢鐵

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

應曉薇被提訊出庭！雙手上銬手拿文件　素顏樣貌曝光

金鐘59亮點／林依晨.許瑋甯網內互打　方志友.楊銘威夫妻檔「對決假老公」

黃牌重機停37hrs拒繳1480元　23歲男騎士嫌貴鑽缺口落跑

火爆騎士亂鑽追罵四輪「逼車又拍窗」　下秒遭卡車輾破頭顱亡

颱風摩羯重創越南已179死　首都紅河水位狂漲打破20年紀錄

富士山腳下「本町通」成拍照熱點　觀光公害反助老街重生

川普宣稱總統辯論會「被操弄」　自認贏賀錦麗很多

美國總統大選辯論「6大交鋒時刻」　川普罵賀錦麗史上最爛副總統

京都地鐵車廂廣告被嫌「太色」　正妹女高生圖像慘遭圍剿

日本這地區已被中國人「佔領」　2.4萬人居住滿滿中國話、中國菜

地震次數增加！菲律賓坎拉翁火山「噴發二氧化硫」　數百居民急撤

衝過終點線「手抓胸口」倒地亡！美跑者生前影片　1句話成恐怖巧合

日本外相上川陽子參選自民黨總裁　曾執行邪教13人死刑令

每週吃烤肉！20歲女慘罹大腸癌「媽媽也肺癌」...醫示警1行為

火爆騎士亂鑽追罵四輪「逼車又拍窗」　下秒遭卡車輾破頭顱亡

宜蘭城隍廟離奇調包！鬼谷子變呂洞賓　警蒐證不排除「請錯神明」

周杰倫開唱在即…突收「劉德華親筆信」　內容曝光網讚翻：字超漂亮

颱風摩羯重創越南已179死　首都紅河水位狂漲打破20年紀錄

富士山腳下「本町通」成拍照熱點　觀光公害反助老街重生

foodpanda宣布「第三人責任保障」10月上線　簡化理賠程序

網瘋傳出門「變頻冷氣不關」更省電？專家點出3大真相

台新金總座：中信金收購「還有3變數」

快訊／火星人微博喊「謝謝中國台灣」　IG感謝文拔掉中華民國國旗

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

國際熱門新聞

慎入！印尼超狂「挖祖墳趕屍祭」登場

日本這地區已被中國人「佔領」　滿滿中國話、中國菜

正妹Coser「狂噴水」　6秒片破1800萬瀏覽

京都地鐵車廂廣告被嫌「太色」　正妹女高生圖像遭圍剿

川普宣稱總統辯論會「被操弄」　自認贏賀錦麗很多

美國總統大選辯論　6大關鍵看賀錦麗與川普交鋒

3姊妹繼承1枚硬幣　價值竟飆1600萬

日本富士山腳老街成拍照熱點 觀光公害反助重生

蘋果敗訴定讞　須補繳4620億稅金

摩羯重創越南　河流狂漲破20年紀錄

美女議員爆「強逼男幕僚」口交

衝過終點線倒地亡　跑者影片一語成讖

女大生酒駕！警誘「肉體換自由」　睡完不認帳

她路邊遭性侵　居民忙錄影沒人報案

更多熱門

相關新聞

明起雨變多「下最大時間曝」　中秋逢年度大潮西部防淹水

明起雨變多「下最大時間曝」　中秋逢年度大潮西部防淹水

中央氣象署指出，明（12日）、後天起水氣偏多，大台北、東半部有局部短暫陣雨或雷雨，周六至下周一受到貝碧佳颱風外圍環流影響，北部、東半部整天不定時有雨，澎湖、金門、馬祖於下周二至下周六適逢年度大潮，西半部沿海潮位比較高，注意海水倒灌，局部積淹水的情形。

颱風貝碧佳續增強 日本氣象廳估9/14起影響沖繩

颱風貝碧佳續增強 日本氣象廳估9/14起影響沖繩

30年來最強颱風　摩羯「重創越南」釀141死

30年來最強颱風　摩羯「重創越南」釀141死

貝碧佳颱風周末接近「對台影響曝」　明起低壓籠罩雨變多

貝碧佳颱風周末接近「對台影響曝」　明起低壓籠罩雨變多

明起防大雷雨！　貝碧佳最新各國路徑曝

明起防大雷雨！　貝碧佳最新各國路徑曝

關鍵字：

摩羯颱風

讀者迴響

熱門新聞

王浩宇秀「柯文哲兒子私照」　台南小草信仰動搖

大蛇丸宣告脫單公開合照：我女友啦～

微博「謝謝中國台灣」　火星人IG拔國旗：謝謝高雄

阿兵哥不甘被分手...外流女友性愛片+恐嚇　下場慘了

政府發錢最高2萬　符合3條件都能領

YTR阿卡貝拉宣佈結婚！　交往5年修成正果

罔腰染麻被捕！　鳳梨狂歡喊「普天同慶」

紡織大廠突喊關廠　員工控公司欠薪扣假

泰勒絲挺賀錦麗　馬斯克竟喊「讓妳有小孩」

台中男離奇墜亡！女友情緒亢奮疑吸毒　檢抽血驗尿

風扇被球打爆！女球迷「嚇到挺胸」爆紅　IG曝光

才中大樂透1.7億！「這家」彩券行又開出頭獎

NJ Hanni「公司問候HYBE其他團」竟遭霸凌

即／美股道瓊一度跌700點　台積電ADR漲0.6%

陸網爆「小楊哥夜店激吻辣妹」照片瘋傳！

更多

最夯影音

更多

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

陳喬恩結婚親邀「螢幕男友」　明道被問包多少..笑：她不缺錢

幻象2000墜海飛官獲救　送院畫面曝光

川普亂扯移民吃美國人寵物 賀錦麗無奈搖頭笑：太極端

小楊哥「假貨+劈腿風波」直播哽咽　21歲小三爆懷孕..又傳出夜店激吻辣妹照

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面