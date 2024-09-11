貝碧佳颱風周末接近「對台影響曝」　明起低壓籠罩雨變多

▲周四至周五處於低壓帶環境中，降雨範圍擴大。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

颱風「貝碧佳」昨（10日）晚生成，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今指出，貝碧佳將在周日經過琉球海域進入東海，下周一登陸浙江，預估對台灣影響有限，但周日到下周一最接近的時候，北部受到外圍環流雲系影響，有局部短暫陣雨；周四至周五處於低壓帶環境中，降雨範圍擴大。

歐宗學今在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，昨在台灣東北方海面生成的熱帶性低氣壓，目前已經來到台灣北方海面，結構仍鬆散不對稱且已接近浙江沿岸，預估進一步發展成颱機會降低，後續對台灣天氣也沒明顯影響。

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他指出，貝碧佳往西北方向移動，各國預測路徑大致相同，將在周日經過琉球海域進入東海，下周一就會登陸浙江，移動過程中與台灣陸地有一定的距離，預估整體影響相對有限，不過周日到下周一最接近的時候，北部會受到外圍環流雲系影響，有局部短暫陣雨機會，沿海也要留意長浪影響。

▲貝碧佳颱風預估路徑。（圖／氣象署提供）

今天天氣整體不錯，歐宗學說，熱帶性低氣壓在台灣北方活動，白天微弱偏西至西南風，夜間逐漸轉為偏東風環境，水氣偏少且穩定，預估各地天氣晴到多雲，午後山區附近仍有熱對流雷陣雨機會，仍可能有較大雨勢發生。

歐宗學指出，周四到周五台灣仍持續處於低壓帶環境中，在貝碧佳颱風靠近之前，大致是偏東轉東北風環境，迎風面東北角、東半部至恆春半島有短暫陣雨機會，午後山區及西半部地區有熱對流雷陣雨。

他表示，由於水氣增多且不穩定度提高，可能有局部大雷雨發生，降雨熱區偏向中南部。北部平地天氣相對較穩定，由於東風明顯，背風側的西北部可能有背風沉降導致極端高溫發生。

歐宗學提到，周末天氣會有明顯南北差異，主要原因是貝碧佳颱風逐漸接近台灣東北至北方外海，北部不定時有局部短暫陣雨，其他地區午後雷陣雨。下周一颱風登陸浙江逐漸減弱遠離後，北部地區天氣會很快轉好，中南部及東部地區仍有午後雷陣雨機會。

下周二就是中秋節，歐宗學說，當天及往後天氣在現在預報中仍有較高不確定性，台灣持續處於低壓帶中，後續預報還會有熱帶擾動發展機會，未來強度、動態對於台灣附近環境風向、水氣多寡有相當大的影響。