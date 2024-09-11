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颱風貝碧佳續增強　日本氣象廳估9／14起影響沖繩

▲▼颱風貝碧佳續增強 日本氣象廳估14日起影響沖繩。（圖／翻攝日本氣象廳）

▲颱風貝碧佳10日晚間生成。（圖／翻攝日本氣象廳）

文／中央社東京11日綜合外電報導

今年第13號颱風貝碧佳已在昨天晚間生成，接下來將在威力持續增強的情況下朝西北方移動，日本氣象廳預測9月14日起接近沖繩，近日有意赴沖繩旅遊民眾須特別留意颱風動態。

日本放送協會（NHK）報導，氣象廳表示，貝碧佳昨天晚間9時在日本南方太平洋上的馬里亞納群島附近生成。

氣象廳今天中午12時45分公布的資訊顯示，貝碧佳中午12時位於馬里亞納群島，以每小時20公里速度朝西北行進，目前中心氣壓990百帕、近中心最大風速每秒25公尺、最大瞬間風速每秒35公尺。

氣象廳預測貝碧佳將在9月14日上午增強為「強烈颱風」，屆時中心氣壓將降至965百帕、近中心最大風速增至每秒35公尺、最大瞬間風速也增強到每秒50公尺。

根據目前釋出的颱風路徑潛勢預測圖，氣象廳預測貝碧佳將直撲沖繩及奄美地方，到9月14日上午時位於沖繩東方海面上，並在15日上午前穿越沖繩，預計16日上午的中心位於中國大陸東方近海。

受到貝碧佳可能侵襲影響，琉球新報報導，沖繩縣內9月14日到16日的活動相繼決定取消或延後。

根據日本氣象廳分類，颱風可依強度及規模進行區分。依強度來看，最大風速在每秒33公尺以上、未滿44公尺，屬於「強烈颱風」；每秒44公尺以上、未滿54公尺，屬於「非常強烈颱風」；每秒54公尺以上，就稱為「猛烈颱風」。

依規模來看，風速每秒15公尺以上暴風半徑範圍在500公里以上、未滿800公里，稱為大型颱風；暴風半徑範圍超過800公里以上，就稱為超大型颱風。

 
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