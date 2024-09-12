南豐德固達雅賽德克族民族小學揭牌　南投第三所民族實驗學校

▲南投縣第三所原住民族實驗學校「南豐德固達雅賽德克族民族小學」揭牌。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

仁愛鄉南豐國小轉型原住民族實驗學校「南豐德固達雅賽德克族民族小學」，成為南投縣第三所原住民族實驗小學，也是賽德克族德固達雅語群（Seediq Tgdaya）第一所實驗學校，並於11日揭牌，跨出地方民族教育重要一步。

揭牌活動昨天登場，縣政府教育處長王淑玲、原住民族行政局代局長林婷玉、仁愛鄉長江子信及地方人士都出席參加，並先由耆老郭阿玉領隊，吟唱賽德克族傳統歌謠，再由耆老王萬全獻上小米酒、穀物、農特產品及山豬肉，和祖靈對話並祈福，並將煮熟的豬肉以姑婆芋葉包裹，交給南豐國小校長孫秋雄，完成祈福儀式。

縣府指出，南豐國小教學以發展賽德克族傳統文化為主軸，在前任校長陳麗惠及屏科大教授陳枝烈引導下，建構一系列實驗教育課程，加上「原住民族課程發展西區協作中心」及「賽德克族知識研究中心」的協助，讓賽德克孩子在校園中學習，也把傳統文化傳承下去。

昨天活動現場也展示「生命禮俗」、「德固達雅部落史地」、「編賽織美」、「樂舞傳琴」、「賽家風情」、「眉溪部落的小米田」、「部落廚房」、「走讀山林」、「東岸小獵者」、「東岸有魚」、「蓋有智慧」及「文面文化」等12個民族教育主題課程成果，孫秋雄表示，南豐國小將繼續發展賽德克族文化教育，讓孩子們在家庭（tnsapah）、部落（alang）及學校（sapah paysan）的努力下，成為真正具有文化力、知識力、國際力、科技力、實踐力及品格力的未來人才（mpSeediq Bale）。

王淑玲表示，南投現有信義久美國小（布農及鄒族文化），仁愛鄉都達國小（賽德克族都達Toda群），及南豐國小（賽德克族德固達雅語群）等3所民族實驗小學，藉此建構民族教育知識體系；今年度XR數位共學中心和原住民族教育資源中心也與南豐國小合作發展數位教材，發展民族教育課程，南豐國小揭牌不僅是該校發展的新起點，更是賽德克族文化教育傳承的重要里程碑，也期待未來有更多族群的孩子一起學習，發揚傳承原民文化底蘊、開創族群友善多元共好環境。