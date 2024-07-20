草屯佑民醫院成立骨鬆照護中心　助社區預防骨質疏鬆+三高

▲佑民醫院成立骨質疏鬆照護中心。（圖／草屯佑民醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

骨質疏鬆和三高（高血壓、高血脂、高血糖）並稱「三高一低（骨密）」的慢性疾病，若無長期關心和治療，骨折的機會將隨年齡增長而等級增加；草屯佑民醫院因此成立骨質疏鬆照護中心，目前已提供超過300位附近社區居民做免費篩檢和回診優惠。

佑民醫院於19日舉辦骨質疏鬆照護中心揭牌啟用儀式，院方指出，骨質疏鬆以原因可分為原發性（因年齡老化引起）及次發性（因其他疾病或生活習慣導致，如糖尿病、服用類固醇、洗腎等），使骨質慢慢流失減少，同時影響內部的海綿骨及表層的皮質骨，使結構變脆弱而容易斷裂骨折，且不一定會有症狀，通常是已造成或輕或重的骨折，身體才會感受疼痛。

院方強調，骨折會造成生活品質下降，需要花費和旁人照護，增加自己與家人的負擔，應該在發生前即進行防治；50歲以上女性有38.3%有骨質疏鬆，男性則23.9%有骨質缺乏或疏鬆，80歲以上銀髮族有70%的機會罹患骨質疏鬆，發生過一次骨質疏鬆骨折後，約50%患者將會再發生第二次骨折，特別是前臂骨、股骨及脊椎骨，建議65歲以上婦女或70歲以上男性應接受骨質密度檢查，了解自己身體狀況。

院方指出，該院骨質疏鬆照護中心以病患為中心，搭配個管師管理個案，主動發現骨鬆潛在患者，主動轉介檢查、加強衛教，提醒規律用藥及鈣質補充；目前有骨鬆專科醫師，學會認證的骨鬆衛教師和標準骨質密度檢查技術師， 是目前南投最完整且專業的團隊，並且備有與醫學中心同等設備及藥物，提供最完善的照護。

院方提醒，除停經婦女、70歲以上男性以外，糖尿病、類固醇使用、甲狀腺/副甲狀腺疾病、洗腎、乳癌使用口服抗癌藥、長期臥床、長期吃胃藥等患者，都是骨質疏鬆高風險族群，利用管理系統可橫向聯繫及整合各科醫師；該院也自110年至112年，和附近社區的中寮、新豐、中原、碧峰、坪林、山腳、御史、漳和、復興等9里和中興新村合作，提供免費骨質疏鬆檢查、現場專業醫療諮詢，需要治療的長者到院回診也都享有優惠。