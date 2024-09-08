台南鎮北坊歷史街道竣工揭牌　黃偉哲邀暢遊古都感受城市新風貌

▲台南市北區鎮北坊歷史街道整合計畫工程於8日舉行竣工暨揭牌典禮，市長黃偉哲親自到場主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）



記者林東良／台南報導

台南市北區鎮北坊歷史街道整合計畫工程於8日舉行竣工暨揭牌典禮，台南市長黃偉哲親自到場主持，在元和宮「鳳鳴社」優雅樂曲引領下，與各界貴賓共同見證歷史性時刻。立法委員林俊憲、陳亭妃，以及台南市議會議長邱莉莉、市議員周嘉韋、蔡宗豪、許至椿、陳怡珍、沈震東等皆到場共襄盛舉。

黃偉哲表示，感謝各位立委與議員的相挺支持，讓鎮北坊工程得以順利進行，完成後的街道風貌，不僅外觀上整潔美觀，讓居民與遊客能夠擁有更平穩且安心的道路環境，並透過將巷弄內閒置空地的整理規劃，全面提升歷史街區整體空間的使用價值。同時還能欣賞到具有歷史韻味的建築立面，再加上造景燈的搭配設計，更讓夜間漫步古都別有一番情趣。

台南市政府於2021年向營建署提出「提升道路品質計畫」競爭型補助計畫，由內政部國土署經費補助3200萬元，市府自籌約1500萬元，總經費約4700萬元，總長度約1054公尺，用以改善鎮北坊歷史街道。

計畫內三條歷史街區包括二點五米寬的自強街中、北段，也是舊「大銃街」的改造更新，從西門路三段往北經元和宮到公園南路，把老舊的路面翻新，改造成歷史街區的石板舖面，包括南段路面沈陷的軟底基礎更新，並將目前淤積的老舊排水溝翻新，更換歷史街道鐵蓋板，並在巷口設截水溝，改善排水。

另外兩條改造的街區，則是歷史古廟三老爺宮前的裕民街、元和宮前後的北華街，以及烏鬼井週邊環境的整理。

此次改造的巷道總長1054公尺，其中330公尺為既有石板面材新舊混和再利用，延長材料使用壽命，724公尺採用混凝土剛性鋪面，以「友善行人」為目標並配以排水系統改善。工程完工後可望吸引特色小店進駐，達到歷史街區立面維持特有原貌，同時也活化街區藝文、經濟活動發展。

北區區公所表示，因應今日揭牌活動，特別邀請元和宮面師現場教導描繪該廟宇頗具特色的家將臉譜；還有利用AI 積木及力學原理堆砌出廟宇模型；此外，也在三老爺宮廟埕舉辦12花神彩繪本著色活動，並以復古攤車沿街叫賣、造型氣球、魔術及兒童指甲彩繪等，串起三老爺宮及元和宮兩地活動。