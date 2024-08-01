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慈大、慈科大正式合併！擁3校區6學院6千學生　9 ／6揭牌典禮

▲▼合併後的慈濟大學擁有中央、介仁（原慈濟大學人社校區）及建國（原慈濟科技大學）三個校區。

▲慈濟大學與慈濟科技大學合併成為一所充滿新希望的慈濟大學。（圖／慈濟大學提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

八月一日，慈濟高等教育的新紀元正式展開，慈濟大學與慈濟科技大學合併成為一所充滿新希望的慈濟大學。尤其，在校長劉怡均教授的帶領下，慈濟大學將成為一所敎研與實作兼備，科學與人文互融，更具國際競爭力的大學。

劉怡均校長表示，感恩上人及董事會的信任，承擔合校後的第一任校長，將帶領所有教職同仁以人工智能應用、新興科技融入教學及課程，秉持「教之以禮、育之以德、傳之以道、導之以正」的慈濟教育宗旨，培育善良有德，專業人文的全球公民。在人工智能掛帥的時代，慈濟大學也有責任加強科技倫理和人文教育，引導學生及社群運用科技為善助人，而非貪圖營利。我們將努力發展使慈濟大學成為NGO管理、慈濟學、宗教人文及醫學科技倫理的研究重鎮。

▲▼合併後的慈濟大學擁有中央、介仁（原慈濟大學人社校區）及建國（原慈濟科技大學）三個校區。
 
回溯兩校歷史，慈濟教育志業創辦人證嚴法師，為提供台灣東部民眾充分的醫療資源，提升醫療照護水準，1986年，創立「慈濟綜合醫院」。慈濟醫院草創之初，醫事人員招募困難，當年願意到花蓮服務的意願不高，證嚴法師決心就地培育醫護人才。

為了解決東部護理和醫事人力不足，1989年創辦了慈濟教育志業的第一所學校「慈濟護理專科學校」。1994年，成立「慈濟醫學院」，著手培育醫療相關人才，創校李明亮校長奠定良好基礎之後，也在歷任校長的努力下，經過慈濟醫學暨人文社會學院時期，並於2000年改名為「慈濟大學」，並有附屬實驗中小學。慈濟護專也在1999年改制為「慈濟技術學院」、2015年改名為「慈濟科技大學」。2003年，首次提出合併想法後，歷經20多年，終於完成二校合併。

▲▼合併後的慈濟大學擁有中央、介仁（原慈濟大學人社校區）及建國（原慈濟科技大學）三個校區。

▲合併後的慈濟大學擁有中央、介仁（原慈濟大學人社校區）及建國（原慈濟科技大學）三個校區。

慈濟科大近年來在羅文瑞校長的帶領之下，發揮技職教育務實開創的精神，許多發明屢獲國際大奬。而慈濟大學的醫學教育、無語良師、良語良師教學已成為學界典範，2019年在王本榮校長的帶領下，更獲得英國泰晤士高等教育機構大學影響力全球第67名，台灣第1名的榮耀。慈濟大學及慈濟科技大學培育的近三萬名校友，除翻轉東西醫療資源不均的狀況外，也在國內外企業運用所學，貢獻社會。

▲▼合併後的慈濟大學擁有中央、介仁（原慈濟大學人社校區）及建國（原慈濟科技大學）三個校區。

合併後的慈濟大學不但融合技職與高教的優勢，更打破傳統技職和高教分軌的學習界線，成為一所學生人數超過6千人的大學。擁有中央、介仁（原慈濟大學人社校區）及建國（原慈濟科技大學）三個校區。不但擁有五專、四技、二技、大學部、研究所等學制，包括醫學院、生物醫學科技學院、護理學院、智慧永續管理學院、人文傳播暨社會科學院五個學院及一所博雅天空學院，於各學院融入AI科技專業課程，啟動智能醫療，追求卓越創新。同時連結在地與國際資源，為社會培育兼具頂尖專業與「尊重生命、以人為本」的優秀人才。

▲▼合併後的慈濟大學擁有中央、介仁（原慈濟大學人社校區）及建國（原慈濟科技大學）三個校區。

劉怡均校長自1993年慈濟醫學院籌備期，由創校校長李明亮延攬加入團隊，並在2014年出任教務長，2017年擔任副校長，2019年承擔慈大校長，又經過遴選，當選合校後第一任校長。劉校長任內致力於創新研發，疫情期間帶領慈大團隊開發了快篩試劑，致力於校園綠色、永續發展。除了在大學殿堂貢獻己力外，劉怡均校長還致力推廣科普，曾擔任大愛台科學節目「發現」主持人，以及出版兒童中英文繪本「新冠病毒大解密」。
 
慈濟大學感恩社會各界及教育先進們的祝福，考量凱米颱風對台灣造成的影響，慈濟大學合校揭牌典禮將延期至9月6日舉辦，誠摯邀約大家蒞臨參與指導。
 

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