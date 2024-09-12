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每週吃烤肉！20歲女慘罹大腸癌「媽媽也肺癌」...醫示警1行為

女子家中每週烤肉三次，且使用廢輪胎框當作烤肉架。（示意圖／翻攝Pixabay）

▲女子家中每週烤肉三次，且使用「廢輪胎框」當作烤肉架。（示意圖／翻攝Pixabay）

圖文／CTWANT

許多人都會在中秋節時烤肉，但烤肉過程中也要注意健康問題。營養師許瓊月近期分享一個自己曾遇過的個案，一名年僅20歲的女子罹患大腸癌後來求診，經過詳細詢問後，才發現女子家中每週烤肉三次，烤焦的食物也照吃不誤，且女子的母親也被診斷出肺腺癌。

許瓊月在節目「聚焦2.0」中提到，一名年僅20歲的女子罹患大腸癌後來諮詢，經過詳細詢問，該女子提到自己家中每週烤肉三次，且使用廢輪胎框當作烤肉架，即便食物燒焦了也照吃不誤，甚至家人認為，「焦焦的才好吃」，沒想到女子卻罹患大腸癌，而女子的母親也被診斷出肺腺癌。

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許瓊月指出，女子的鄰居曾表示，女子家烤肉時，不只沒有飄出香味，反而常散發出輪胎燃燒的刺鼻氣味，疑似是因為輪胎框邊緣沒有清理乾淨，每次烤肉時都釋放出有毒氣體。

許瓊月認為，使用廢輪胎框當作烤肉架可能是導致母女倆罹患癌症的主要原因之一，因為燃燒輪胎會產生有毒氣體，長期吸入這些污染物可能對健康造成極大危害。許瓊月也提醒，烤肉時若食物烤焦，應避免食用，至少要將焦黑部分去除，以減少攝入致癌物質的風險。她建議，避免長期接觸烤肉時產生的煙霧，以降低患癌機率。

食藥署也曾在官網指出，除了肉質本身如紅肉（豬、羊、牛）及加工肉品（煙燻、鹽漬或以亞硝酸鹽加工），已被證實會提高大腸癌的發生率外。用高溫（溫度超過100度以上）烹調肉類，也會產生致癌物質雜環胺（Heterocyclic amines），烹調的時間越長，產生越多；當肉類放在烤架上以直火進行燒烤時，肉類油脂滴落在火上也會產生致癌物質多環芳烴（Polycyclic aromatic hydrocarbons ，PAHs)，附著在食物表面，吃下肚後恐將誘發腸癌。

食藥署呼籲民眾，烤肉時應盡量避免烤焦，一旦烤焦就不要再食用，太厚或太大片的食材建議可先切成小片後再烤，或針對較難烤的食材先以蒸、煮或微波等方式烹煮後再烤，以縮短燒烤時間，可減少有害物質的產生。

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