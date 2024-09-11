烤起來像整人　PTT點名「烤肉食材3大魔王」！內行曝解方

▲烤肉是中秋節應景活動。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者施怡妏／綜合報導

每年到了中秋佳節，家家戶戶都會聚在一起烤肉、賞月，享受團圓時光，不少人已經準備好要大烤一波，有網友好奇，在所有的烤肉食材中，哪三樣是最難烤的？貼文曝光，許多人點名3大魔王，豬血糕、香腸、甜不辣。

有網友在PTT發文，「不Google說出三種很難烤的食材？」想知道有哪些食材根本是在整人。對此，被最多網友提到的3樣食材分別是豬血糕、香腸，以及甜不辣，「甜不辣絕對有一席之地，堪稱菜鳥殺手」、「香腸最難吧，生的，不要烤焦只是條件之一，最難是噴汁，有的根本烤乾了」、「米血糕，根本看不出來熟了沒」。

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另外，不少人提到雞腿、雞翅，「沒去骨的雞腿，超難烤」、「帶胯的大雞腿、豬血糕、魚啊，超黏」。其他網友則表示，「牛排、扇貝、鮭魚，死亡三件套」、「柳葉魚、整個肋排、甜不辣條」、「豆干要烤得好吃滿難的」、「棉花糖也很難，常常抓不穩時間」。有內行網友建議，「全都刺穿，用微波弄熟，烤只是要焦味」。

▲不少網友認為，香腸要烤得好吃不容易。（圖／記者蔡佩旻攝）



食藥署也提醒，在食物煙燻燒烤的過程中，可能會產生致癌物質多環芳香族碳氫化合物（PAHs），應等待炭火溫度穩定不冒煙時，再進行食材燒烤，減少食材接觸到燃燒煙霧的機會；易出油或出水的食材，建議先以鋁箔紙包覆或適當阻隔後再燒烤，減少因油脂或水分滴落燃料上產生煙霧。

食藥署建議，難熟的食材，建議先經烹調（如蒸熟）後，再進行燒烤，減少食材燒烤的時間，也能避免食材燒焦；另外，選擇通風良好的場所烤肉，避免吸入過多煙霧，食材燒焦的部位應去除避免食用。