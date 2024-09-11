　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

烤起來像整人　PTT點名「烤肉食材3大魔王」！內行曝解方

▲雲林縣政府今日經評估後決議，「中秋連假」僅開放同住家人在自家庭院或空地進行烤肉、賞月活動。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲烤肉是中秋節應景活動。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者施怡妏／綜合報導

每年到了中秋佳節，家家戶戶都會聚在一起烤肉、賞月，享受團圓時光，不少人已經準備好要大烤一波，有網友好奇，在所有的烤肉食材中，哪三樣是最難烤的？貼文曝光，許多人點名3大魔王，豬血糕、香腸、甜不辣。

有網友在PTT發文，「不Google說出三種很難烤的食材？」想知道有哪些食材根本是在整人。對此，被最多網友提到的3樣食材分別是豬血糕、香腸，以及甜不辣，「甜不辣絕對有一席之地，堪稱菜鳥殺手」、「香腸最難吧，生的，不要烤焦只是條件之一，最難是噴汁，有的根本烤乾了」、「米血糕，根本看不出來熟了沒」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，不少人提到雞腿、雞翅，「沒去骨的雞腿，超難烤」、「帶胯的大雞腿、豬血糕、魚啊，超黏」。其他網友則表示，「牛排、扇貝、鮭魚，死亡三件套」、「柳葉魚、整個肋排、甜不辣條」、「豆干要烤得好吃滿難的」、「棉花糖也很難，常常抓不穩時間」。有內行網友建議，「全都刺穿，用微波弄熟，烤只是要焦味」。

▲蒜價持續飆漲，香腸攤老闆還是足量供應不縮水。老闆曾進忠說，蒜價高漲但還在可吸收範圍，每天使用量約10台斤左右。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲不少網友認為，香腸要烤得好吃不容易。（圖／記者蔡佩旻攝）

食藥署也提醒，在食物煙燻燒烤的過程中，可能會產生致癌物質多環芳香族碳氫化合物（PAHs），應等待炭火溫度穩定不冒煙時，再進行食材燒烤，減少食材接觸到燃燒煙霧的機會；易出油或出水的食材，建議先以鋁箔紙包覆或適當阻隔後再燒烤，減少因油脂或水分滴落燃料上產生煙霧。

食藥署建議，難熟的食材，建議先經烹調（如蒸熟）後，再進行燒烤，減少食材燒烤的時間，也能避免食材燒焦；另外，選擇通風良好的場所烤肉，避免吸入過多煙霧，食材燒焦的部位應去除避免食用。

ET快訊
超罕見！　他遇見「山神的使者」：太幸運
快訊／應曉薇提訊近3小時　快步坐上囚車
女兒陳屍臥房　母淚崩：早上出門前確認她在睡覺
謝沛勳獲救首發聲！想快回飛行崗位　妻心疼：尊重老公決定
快訊／京華城案「祕密證人」是他！　複訊後請回
破2400人感染！皮膚科醫提醒去東京小心：1期易忽略
快訊／雨彈猛烈「16縣市豪大雨特報」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

【瑪法達星座運勢】巨蟹座　09.11~09.17

【瑪法達星座運勢】雙子座　09.11~09.17

【瑪法達星座運勢】金牛座　09.11~09.17

【瑪法達星座運勢】牡羊座　09.11~09.17

長庚接手大同醫院！再祭出「每月加薪5千」留人　年資福利全保留

一睹敦煌千年風采！「妙音曼舞—敦煌樂舞文化主題展」開展

洲鉅風電投資50億「高雄港洲際A6-B上樑」　打造離岸風電基地

中華郵政辦「火車郵票特展」　9／14起登場

防備心重！「看起來好相處、其實超難交心」TOP5星座

台鐵「海風號」、「山嵐號」試車亮相　網美甜點列車年底前上路

家齊、蔡菜海邊挑戰爽快PK賽 遭民眾水槍攻擊直呼:太涼啦

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

國3通霄段砂石車追撞2車 大貨車、拖吊車駕駛死亡

國3白車遭2大車夾殺　肇事砂石車司機驚恐回憶

國3轎車遭2大車夾撞 駕駛無心跳送醫搶救

未完成的約定！KID曝和小鬼最後對話　重返舊地：那天真的好開心

江蕙瞞罹癌9年「失去珍貴嗓音」　首度鬆口「決定復出關鍵」

盧貝松新作《台北追緝令》全片台灣取景！　桂綸鎂街頭狂飆..李沛旭成「韓哥」手下

【瑪法達星座運勢】巨蟹座　09.11~09.17

【瑪法達星座運勢】雙子座　09.11~09.17

【瑪法達星座運勢】金牛座　09.11~09.17

【瑪法達星座運勢】牡羊座　09.11~09.17

長庚接手大同醫院！再祭出「每月加薪5千」留人　年資福利全保留

一睹敦煌千年風采！「妙音曼舞—敦煌樂舞文化主題展」開展

洲鉅風電投資50億「高雄港洲際A6-B上樑」　打造離岸風電基地

中華郵政辦「火車郵票特展」　9／14起登場

防備心重！「看起來好相處、其實超難交心」TOP5星座

台鐵「海風號」、「山嵐號」試車亮相　網美甜點列車年底前上路

【瑪法達星座運勢】巨蟹座　09.11~09.17

【瑪法達星座運勢】雙子座　09.11~09.17

空軍證實幻象上有鳥類血漬疑遭鳥襲　內外檢查都正常符合派飛標準

【瑪法達星座運勢】金牛座　09.11~09.17

【瑪法達星座運勢】牡羊座　09.11~09.17

頤宮7連霸米其林三星！老饕必吃6道菜單　脆皮先知鴨、炸豆腐奶太銷魂

長庚接手大同醫院！再祭出「每月加薪5千」留人　年資福利全保留

一睹敦煌千年風采！「妙音曼舞—敦煌樂舞文化主題展」開展

台東規劃新建「五感體驗幼兒園」　饒慶鈴走訪星國取經

消防員火場發現寵物犬趴殘疾女主人身上　「肉身盾牌」保護救命

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

生活熱門新聞

這縣市要發3000元振興券！預計10月中旬發放

他驚「中秋沒4天連假」一堆人後悔！PTT炸鍋

貝碧佳一路向西　最新路徑曝

網紅阿辰師「和好兄弟鬧翻」突爆始末！簡大軒道歉了

快訊／雨彈開炸！16縣市大雨特報　下到晚上

一半台灣人都會！荷蘭百萬網紅點1習慣超噁

比周子瑜早8年！赴韓SOLO出道「台灣第一人」是她

貝碧佳颱風周末接近「對台影響曝」　明起低壓籠罩雨變多

70K男娶妻得存36萬聘金　岳母溫暖出手

貝碧佳增強中　明起雨區擴大

「做蝦皮才知可以這樣玩」　女賣家曝撤單亂象

明起防大雷雨！　貝碧佳最新各國路徑曝

對iPhone 16失望跳槽安卓？果粉搖頭曝「2原因」

快訊／國家警報響！大雷雨狂灌4地　「暴雨警戒區」曝

更多熱門

相關新聞

埔榮偕長輩DIY高纖低糖冰心月餅慶中秋

埔榮偕長輩DIY高纖低糖冰心月餅慶中秋

中秋佳節即將來臨，應景美食的傳統月餅對銀髮族及三高族群而言，屬高糖、高脂、高熱量食品，較不符合健康需求；臺中榮總埔里分院營養科因此與高齡長照小組合作，設計「南望金秋」冰皮月餅，製作方式有別於傳統月餅、不須烘焙，仍能保留中秋節的傳統味道，並兼顧健康需求。

烤肉食材下殺3折起　在家吃胡同、王品

烤肉食材下殺3折起　在家吃胡同、王品

羅美玲號召新住民姊妹和家屬製作手工公益月餅

羅美玲號召新住民姊妹和家屬製作手工公益月餅

南投社福機構823住民獲千元秋節慰問金

南投社福機構823住民獲千元秋節慰問金

中秋限定貓貓蟲咖波手搖飲料杯來了

中秋限定貓貓蟲咖波手搖飲料杯來了

關鍵字：

烤肉中秋節食材烤焦美食

讀者迴響

熱門新聞

陳佩琪涉洗錢！　4度改供詞交待不清

陸網爆「小楊哥夜店激吻辣妹」照片瘋傳！

正妹Coser「狂噴水」　6秒片破1800萬瀏覽

婚禮上清純嫩妹「一彎腰露出事業線」！一看竟是蔡依林

林襄脫到剩內衣⋯一轉身「背後更猛」

61歲翁家明搭上嫩妹千金！娶俞小凡23年爆少互動

即／應曉薇被提訊出庭！雙手上銬素顏樣貌曝

黃光芹諷馬郁雯犯蠢　揭最大破綻

台中男離奇墜亡！女友情緒亢奮疑吸毒　檢抽血驗尿

這縣市要發3000元振興券！預計10月中旬發放

他驚「中秋沒4天連假」一堆人後悔！PTT炸鍋

高雄婚紗名店6千套禮服全燒光…新人急問怎麼辦

貝碧佳一路向西　最新路徑曝

網紅阿辰師「和好兄弟鬧翻」突爆始末！簡大軒道歉了

金鐘59完整入圍名單！

更多

最夯影音

更多

家齊、蔡菜海邊挑戰爽快PK賽 遭民眾水槍攻擊直呼:太涼啦

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

國3通霄段砂石車追撞2車 大貨車、拖吊車駕駛死亡

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面