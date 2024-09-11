中秋樂透加碼！「4星座」財運爆棚　下注開運秘訣曝光

▲4星座財運直奔上月球。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

台灣彩券公司上（8）月27日宣布，中秋將推出5款遊戲加碼，總獎金達5.3億元，最受歡迎的「大樂透」也從9月3日起加開「100組100萬元」。清水孟國際塔羅小孟老師指出，4星座財運直奔上月球，命中有福報，再搭配建議，就有機會中大獎。

Top4：巨蟹座

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巨蟹座中秋佳節前後，能有突發偏財機率，財氣籠罩，建議購買大樂透前穿上紫色衣服或口罩再去下注，因為紫色為神秘的顏色能接通宇宙能量讓你財富不斷流動。

Top3：金牛座

金牛座財星靠近，財神就要來到家中坐，財氣飽足，偏財運大增，黑色是你中秋期間的幸運色，建議下注大樂透前吃黑色食物或飲品，如米血糕、黑咖啡、青草茶等，能為你帶來大量的財氣。

Top2：處女座

處女座中秋期間財運亨通，偏財運還不賴，說不定將能大發利市，建議下注前能帶著紅包袋，裡面放568元，代表我要發，如此一來財神能聽見你的祈求，賜你財富。

Top1：牡羊座

牡羊座中秋期間財氣能夠上升，財氣湧進，建議下注完後將彩券放在門打開的45度角處，代表財位，無論是辦公室或家中45度角都能充滿財氣，若你命中有福報將能中到大獎。

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