好市多1款衛生紙被抓包縮水　愛用者嘆：沒比較沒傷害

▲民眾發現好市多1款衛生紙2024年和2022年的包裝厚度明顯差很多。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書社團）



圖文／CTWANT

美式大賣場好市多（Costco）販售商品被認為CP值高，又時常推出優惠，吸引不少民眾前往採買。最近有消費者在網上抱怨，發現「舒潔三層抽取式衛生紙」疑似份量縮水，拿2年前買的比較果真有驚人變化，讓他無奈感嘆「沒有比較沒有傷害」。

最近有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，自稱是Costco「舒潔三層抽取式衛生紙」的長年愛用者，雖然漲價但蓬柔手感讓他還能接受；怎料，原PO最近發現該牌衛生紙的包裝好像變鬆，衛生紙蓬厚手感也消失。

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正好原PO家中還有一袋2022年底買的衛生紙，他將2年前的衛生紙和今年8月買的放在一起比較，沒想到真的差很多，他說明「2022年的明顯整體厚很多包裝袋也鼓鼓的，2024年的超扁包裝袋整個都鬆的，果然不是自已的錯覺」；對此原PO感嘆連舒潔也開始偷工減料，直言「沒有比較沒有傷害」。

有網友看到原PO的對比照，好奇問每一包的衛生紙張數有沒有不一樣，如果數量一樣會是什麼原因變扁，原PO也在底下回應，「紙變薄啦，二包秤起來的重量也不一樣」。

不過大多數網友對於這個狀況也不意外，紛紛笑說，「有加量不加價這件事，當然也會有減量不減價」、「春風的廚房紙巾也是，厚度變一半，業者真的一直偷工減料」、「這不都是正常物價上漲現象嗎？蛋捲從5根變4根，滿漢大餐袋裝從5包變3包，目前沒有漲的只有薪水吧」。

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