新北表揚特優里長與民政人員　侯友宜勉繼續齊心推動市政

▲新北市長侯友宜感謝第一線民政同仁，盼民政夥伴持續與里長、市府團隊一起為新北市民打拚，完成地方各項大小建設。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（11日）出席113年特優里長及績優民政人員表揚大會，致贈獎牌予117位里長及53位民政人員，感謝大家熱心服務市民，期勉與市府團隊繼續攜手努力，齊心推動市政。

侯友宜表示，新北市幅員遼闊，人口超過400萬，里長扮演市政推行的重要角色，感謝1,032位里長為市民付出，與市府並肩作戰解決市民大小事。市長也感謝第一線民政同仁協助聯繫、協調，盼民政夥伴持續與里長、市府團隊一起為新北市民打拚，完成地方各項大小建設。

▲侯友宜感謝1,032位里長為市民付出，與市府並肩作戰。

特優里長中有許多連任4、5屆以上的資深里長，其中最資深為土城區青雲里長廖特青及深坑區阿柔里長羅定國，均已連任9屆。侯友宜說，自擔任副市長起與大家相識相知相惜至今，非常謝謝大家長年熱心付出，攜手相伴拚市政。

民政局表示，本次特優里長中最高齡者有2位，83歲的永和區勵行里長洪敏已服務近20年，積極結合民間慈善團體，提供物資扶助里內弱勢；另一位為83歲的汐止區秀山里長廖烱華，25年如一日擔任秀峰國小導護志工，每天早起守護學童安全，更自掏腰包協助經濟弱勢里民喪葬費用。

最年輕則為35歲的中和區仁和里長林達，逢年節都會結合政令宣導辦理活動，曾召集近20個攤位舉辦聖誕二手市集，讓民眾家中閒置物品得到資源再利用的效益，今年初也辦理環保小義工活動，讓學童了解環境保護的重要。

▲113年特優里長及績優民政人員表揚大會，侯友宜致贈獎牌予117位里長及53位民政人員。