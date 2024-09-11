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淡北道路施工便橋主梁吊裝完成　10月中旬啟用安全加速工進

▲淡北道路施工便橋主梁吊裝完成。（圖／新北市工務局提供）

▲為利於淡北道路施工，新北市政府新工處以連續兩個周末順利完成跨越紅樹林捷運站施工便橋主梁吊裝並陸續組裝隔梁及鋪面。（圖／新北市工務局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府施作淡北道路工程已在8月30、31日及9月6、7日連續兩個周末順利完成跨越紅樹林捷運站施工便橋主梁吊裝並陸續組裝隔梁及鋪面，後續將在與捷運主管機關演練並確保安全無虞後，預計10月中旬開始啟用供施工機具進出臨河側工區的施工便橋，提高施工效率。

新工處指出，淡北道路全長5.45公里，連接新北市淡水區及台北市北投區，可紓解台2線交通瓶頸，今年1月開工後，淡金路高架橋、中正東路地下箱涵、紅樹林站後方平面道路、基督書院旁主線高架橋等數個工作面均依照原核定計畫同步開始施作。

▲淡北道路施工便橋主梁吊裝完成。（圖／新北市工務局提供）

▲連結雙北的淡北道路工程持續引發關注，新北工務局利用兩周末完成施工便橋主梁吊裝作業。

淡北道路主辦單位新工處表示，紅樹林站後方平面道路部分因受限於既有涵洞限高僅有3.8公尺且坡度陡峭，不利於大型機具進出，因此在施工期間需設置跨越捷運的施工便橋，便橋主梁吊裝作業已順利在8月30日、31日及9月6日、9月7日連續兩個周末利用夜間施工完成，目前依序施作部分隔梁、交叉拉桿、鋪設覆工版以及施工便橋引道，預計在10月初即可整體完成。

新工處長簡必琦表示，捷運主管機關已經審核通過施工便橋對捷運安全的影響評估及施工計畫，考量捷運淡水線屬於高運量系統，也是淡水區聯外的重要交通方式之一，為避免影響捷運通行，在施工便橋完成後將與捷運主管機關共同進行演練，利用夜間以實際施工機具行駛測試，並研擬緊急事故發生時的處理對策，務必確保安全無虞後，可望在10月中旬開始啟用供大型施工機具進出臨河側工區的施工便橋，讓整體施工效率可以提高，以期淡北道路能如期如質完工啟用。

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