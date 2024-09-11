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王浩宇秀出「柯文哲兒子私照」　台南小草信仰動搖怒了：真的傻眼

▲▼王浩宇。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

▲民進黨前議員王浩宇。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見，兒子柯傅堯卻被爆出隔天去餐廳吃上萬日幣的牛排。對此，民進黨前議員王浩宇表示，他將柯傅堯吃牛排的畫面給小草好友看，結果對方瞬間暴怒，開始懷疑柯文哲有問題。

王浩宇11日下午4時11分發文表示，他有一個非常挺柯文哲的好友，對方在柯競選時捐了1.8萬元，也買過周邊產品，這幾天還從台南善化搭車上台北聲援，「自費高鐵來回趕車還淋濕、前幾天限動還有看到他分享黃國昌言論」、「他之前台北市長選舉捐過上萬，這次是捐6000給民眾黨」。

王浩宇表示，他爆料柯傅堯吃牛排後，對方私訊跟他要證據，他馬上將完整截圖傳給好友，瞬間讓這名小草大暴怒，「他說他選舉捐了3次6000，也買了木可的東西（雖然他說很少穿），前幾天去聲援趕車全身濕透，看到真的是傻眼。」

王浩宇表示，好友說這是第一次懷疑柯文哲有問題，他未來也會將更多資訊PO網，「也歡迎小草們一起繼續看下去」。

網友看完紛紛留言，「我不懂他的點，圖利，4300買商辦都沒關係，但兒子吃高級牛排就暴怒？」「不是懷疑你這篇的真實性啦。不過有小草願意當你的朋友也是很奇葩」、「會對這種生氣的很怪吧，新聞怎麼報都挺，竟然因為別人小孩吃什麼而爆氣，這篇有點低卡味」、「好了啦王浩宇！你怎麼那麼多小草朋友」、「這篇看起來很像在亂編故事」。

● 未經判決確定，應推定為無罪。

▼王浩宇全文如下。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲▼王浩宇秀出「柯文哲兒子私照」　台南小草大怒：真的傻眼。（圖／翻攝王浩宇臉書）

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