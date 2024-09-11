代墊下午茶536元「只收到500」　她一招太強大！主管急道歉了

▲幫主管買下午茶，結果少給錢，讓原PO不知所措。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

許多人都不喜歡代墊餐費，就怕討不到錢又傷感情。一名女網友尷尬透露，幫主管代墊536元買下午茶，卻只收到500元整數，不知所措之下，原PO靈機一動到Threads平台求問怎麼辦。文章引發萬人關注，網友紛紛高EQ給建議之餘，神展開的是，主管看到文章後，補匯36元還道歉。

一名女網友「__ninggggg」在Threads表示，最近主管請她買下午茶，費用為536元，結果請款後，手機跳出銀行通知500元入帳，主管便說了一句「轉帳了喔」。

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這下尷尬了，請款金額與實際入帳差了36元，但當下原PO沒有直接找主管討錢，反而求助廣大脆友們，「怎麼回覆比較好？等一個高情商支援收銀。」

底下引來萬名網友關注，也熱心給予應對方法，「找他64塊，他問幹嘛找？你說主管抱歉我以為你給我600，那這樣還少36塊」、「老闆我剛查沒有536這筆入帳耶，請問您是匯多少？」「我覺得他不是故意的，所以我會跟主管說：總額536元喔～明天買我再一起算，目的是1.讓他知道有少給這件事、2.我不急這差額，讓你整數方便、3.但我會跟你算清楚，只有零頭也是錢」、「把錢轉回去，貼心的跟主管說：主管沒關係我先代墊，等錢足夠的時候再轉給我就行了」、「再轉回去給主管說『金額錯誤唷，已退款』536元謝謝」、「轉回64元，然後傳訊說『主管辛苦了，私人贊助100元買下午茶』」、「所以36元是我請客嗎」。

收集大家的建議後，正當原PO還在思索著如何回覆時，結局神展開了。原PO笑稱，「謝謝大家的神回覆，這篇文章被我主管看到了啦」，趕緊補匯款36元之外，並解釋「抱歉，沒注意到，下次直接跟我說沒關係」。

▼主管已補給36元。（圖／__ninggggg提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



文章獲原PO授權。